Papírzsepis lett a ruhád a mosásban? Így távolíthatod el róla könnyedén

Mit tegyünk, ha a papírzsepit is kimostuk a ruhákkal? Megmentheted a helyzeted, ha megfogadod a tippjeinket.

Ne aggódj, a papírzsepis ruhák is menthetők - illusztráció

Forrás: Shutterstock

Ne tegyük vissza a gépbe

Habár jó ötletnek tűnhet, hogy azonnal vissza is dobjuk a papír zsebkendővel ellepett ruhákat a gépbe, ne mossuk ki újból őket. Ettől ugyanis a zsebkendő darabkák még inkább beleragadhatnak az anyagba.

Rázzuk ki a ruhákat

Az sem jó megoldás, ha így ahogy van, hagyjuk megszáradni az anyagot. Ehelyett inkább rázzuk ki a ruhákat addig, amíg vizesek, és ezzel igyekezzünk minél több szösztől megszabadulni. Ezt követően várjunk, amíg teljesen megszáradnak, majd ismét rázzuk ki őket.

Távolítsuk el a nagyját

A makacs szöszök várhatóan ezután is megtalálhatók lesznek a ruhákon. Ezért a következő lépés, hogy enyhén benedvesített tenyérrel söprögessük át az anyagot, hogy a még rajta maradt nagyobb zsebkendő darabokat eltüntessük. Ezt követően vegyünk elő egy puha köröm-, illetve ruhakefét és szedjük le nagyját a szöszöknek.

Csodákra képes a henger

A még ruhákon lévő, apró maradványokat állatszőr és hajszálak eltávolítására használt hengerrel is leszedhetjük. Szerencsére ez sok háztartásban megtalálható, azonban, ha nem áll a rendelkezésünkre, a legtöbb drogériában beszerezhetjük.

Mire lehet jó a ragasztó

Amennyiben nem szeretnénk hengert használni, akkor egy széles ragasztószalag is a segítségünkre lehet. Ebben az esetben tekerjünk körbe vele egy hajkefét, majd óvatos mozdulatokkal szedjük le a zsebkendőből megmaradt szöszöket a ruhákról. Farmerhez használjunk erős ragasztószalagot, azonban a finom anyagok esetében válasszunk gyengébbet.

Ezeket is bevehetjük

Ha finomabb anyagú ruhába, például pulóverbe tapadtak bele a zsebkendő darabok, akkor száraz, antisztatikus törlőkendővel is leszedhetjük őket. Emellett használhatunk elemes szöszborotvát is, amivel a legkisebb és legragaszkodóbb bolyhokat is eltávolíthatjuk. Végül ne feledkezzünk meg a mosógépről sem. Törölgessük át egy mikroszálas ronggyal a dobját, hogy megszabaduljunk a gépben maradt papír zsebkendő daraboktól.