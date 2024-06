Így néz ki belülről az épület, ahol 20 ezer ember él együtt: nem jósol szép jövőt

A kínai Hangzhou központi üzleti negyedében, a Qianjiang Century Cityben található épület a Regent International nevet viseli, és arról híres, hogy a lakóknak soha nem kell elhagyniuk a lakótömböt, ha nem akarják. Minden megtalálható ugyanis benne, amire egy embernek szüksége van.

Regent International

Forrás: https://nevsedoma.com.ua/

Így néz ki belülről a Regent International

A Regent International nevet viselő lakótömb nem véletlnül lett hírhedt a közösségi oldalakon. 20 ezer ember él az épületben, ám akár 30 ezren is lakhatják, de nem ez az, ami miatt vírusként terjedtek a róla készült felvételek, hanem azért, mert sötét jövőt vetít előre: a benne élőknek soha nem kell elhagyniuk az épületet, ha nem akarják. A monumentális méretű tömbben ugyanis minden megvan, amire az ember csak vágyhat: edzőterem, szupermarket, szépségszalon, kávézó, étterem és még uszoda is. A belső tereket igyekeztek úgy kialakítani, hogy az kényelmes legyen, de exkluzív hatást keltsen, ezért van a folyosón márványhatású burkolat.

Regent International - az épület, ahol 20 ezer ember él együtt

A lakótömbben akár kisebb, ablaktalan lakásokat is lehet bérelni, ennek ára 220 dollár, vagyis körülbelül 76 ezer forint, míg a nagyobb apartmanokat, amikhez erkély is tartozik 550 dollárért, vagyis nagyjából 190 ezer forintért veheti ki az ember. És pontosan azért épült meg így, hogy a lakóknak ne kelljen kimenniük az épületből, ezzel is csökkentve a forgalmat. A komplexumot építő, The Broad Group nevű építőipari szerint így legalább 2000 autóval kevesebb lesz az utakon, mivel a lakóknak nem kell utazniuk a kényelmi szolgáltatásokért. A diplomások, a diplomához közel álló diákok, valamint a fiatal szakemberek, köztük az influencerek, valamint a kisvállalkozók körében is népszerű a komplexum.