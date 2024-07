Kínos! Elton John bepisilt egy cipőboltban: palackkal próbálkozott, de mellément

A világsztár énekes kellemetlen incidensbe keveredett Nizzában, amikor nyilvános mosdót keresve egy üzletben próbált megoldást találni vizelettartási problémájára. Elton John végül egy műanyagpalackot használt, azonban nem sikerült pontosan céloznia, így a helyzet igen kínossá vált.

Elton John 53 év után elköszönt a színpadtól. Forrás: Getty Images/Theo Wargo

Vizelettartási problémákkal küzd Elton John?

Ryan Sukkar a nizzai Sugarkikz tulajdonosa számolt be a nem mindennapi esetről. Elmondta, hogy Elton John két fiával és a testőrével érkezett és megkérdezte tőle, hogy talál-e valahol a környéken nyilvános mosdót. Az üzlet tulajdonosa miután elmondta neki, hogy nincs wc a közelben állítólag az énekes a biztonsági emberétől kért egy műanyagpalackot, kicsit félrevonult a többi vásárlótól, majd abba próbált meg könnyíteni magán, a palackba pisilt. A 77 éves Eltonnak azonban már gondjai akadtak a pontos célzással, így a vizeletének jó része nem a palackban, hanem a földön végezte. A kínos helyzet után egy törülközővel próbálták feltakarítani a kifolyt vizeletet.

Hiába világsztár Elton John, a boltvezető nem ismerte fel

A kellemetlen esetet tetézte, hogy a ledöbbent boltvezetőnek mindeközben fogalma sem volt arról, hogy ki is ez a fura figura az üzletében. Amikor rákérdezett, hogy ki is ő valójában (gondoljuk, hogy hasonlóan megdöbbenve, hogy nem ismerték fel azonnal) az énekes egyszerűen azt válaszolta: "Elton John vagyok." Ryan úgylátszik nem jártas a sztárvilág szereplőivel kapcsolatosan, azt mondta, gyorsan rákeresett az interneten, és ekkor jött rá, hogy ez egy hatalmas dolog. Végül Elton vett 2 pár tornacipőt a fiainak, készített egy képet az üzlet számára, és kezet fogott Ryannel, mielőtt távozott. Arról sajnos nincs információ, hogy melyik kezével... Egy biztos, egy ilyen 'pisi incidens' valószínűleg még egy olyan nagy ember számára is kínos lehetett, mint Elton John.