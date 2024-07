Indiai esküvők: kulturális hagyományok és rituálék a nagy napon

Anant Ambani esküvője Forrás: Getty Images/Prodip Guha

Az esküvő vendégei között számos világsztár és híresség is szerepelt. A szórakoztatás is fontos része a luxus esküvőknek. Híres előadók, zenekarok és táncosok lépnek fel, hogy felejthetetlen show-val szórakoztassák a vendégeket. Anant Ambani esküvőjén többek között Rihanna és Justin Bieber is szórakoztatta a meghívottakat. A luxus esküvőkön a vendéglátás is kiemelkedő: a menüben nem ritka, hogy több tucat fogás található, amelyek a tradicionális indiai ételektől a nemzetközi konyháig terjednek. Anant Ambani eküvőjén a menü különlegességeit Nita Ambani választotta ki. Az esemény helyszínei közé tartozott a család londoni Stoke Park birtoka és Abu-Dzabi is, ezzel is növelve az esküvő fényét és luxusát. A mumbai közlekedési rendőrség külön forgalmi tanácsokat adott ki a rendezvény idejére, hogy elkerüljék a közlekedési dugókat a helyszín környékén.