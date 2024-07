Munkahelyi pszichoterror: te leszel a következő? – A pszichológus válaszol

Ezt tapasztalhatjuk egy nálunk magasabb beosztásban lévő kollégától, aki attól fél, hogy a posztjára pályázunk, de gyakran olyan munkatárs alkalmazza ezt a módszert, aki szeretné átvenni a helyünket. Amennyiben a mobbing áldozatává válunk, akkor számtalan kellemetlenséggel szembesülhetünk. Ha van egy olyan csapat, akik előszeretettel terrorizálnak egy kiszemelt áldozatot, akkor előfordulhat, hogy kizárnak minket a beszélgetésekből, látványosan kiközösítenek, vagy éppen állandóan kritizálnak, bírálnak, minden mozdulatunkba belekötnek. Az sem ritka, hogy nem hajlandóak velünk ebédelni vagy akár dolgozni. Kigúnyolhatják gondolkodásmódunkat, a nézeteinket, olyan dolgokat pletykálnak rólunk, amelyek csupán a képzeletük szüleménye. Ezek a módszerek pedig fokozatosan lerombolják az emberi és a szakmai jó hírünket is. Főként a vezetőkre jellemző, hogy olyan utasítást adnak, amelyek teljesen feleslegesek, vagy megoldhatatlanok, esetlen méltatlanok. Az ellenkezője is lehetséges, olyankor levegőnek néznek, és egyetlen feladatot sem bíznak ránk. A legdurvább esetben pedig akár fizikailag is bántalmazhatnak bennünket, fenyegethetnek, tönkretehetik az értékeinket, tulajdontárgyainkat