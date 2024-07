Nyári táskadivat - Mutatjuk az 5 legnagyobb trendet!

A kalapok, bikinik, és a könnyed rucik mellett itt az ideje, hogy felfrissítsd a táskagyűjteményedet is. Tippjeink segítségével stílusosan léphetsz ki a nyárba!

Nyári táska: trendek, melyekkel felkelted a figyelmet

Forrás: Shutterstock/Victoria Fox

1. Viselj horgoltat!

A természet jegyeiben pompázó ruhák és kalapok már tavaly is sok üzletben felbukkantak, de különösen igaz ez az idei szezonra, most is hódítanak a horgolt táskák. Egyszerűségükben rejlik a titok, tökéletesen passzolnak egy könnyű nyári ruha mellé. Hordd bátran a városban, vagy a tengerparton. A termék elérhetősége: CCC, Horgolt fehér táska, 8.995 HUF

Kézitáska Jenny Fairy FEHÉR, ár: 8995 Ft

Forrás: ccc.eu/hu

Tipp: Olyan táskákat keresgélj, amelyek hagyományos etnikai mintákkal és kézzel készült díszítésekkel rendelkeznek. Ezek az egyedi darabok különleges karaktert adnak megjelenésedhez, és egyben támogatják a fenntarthatóságot is.

2. Hordd magadon a tenger jegyeit!

A különféle fonott, természetes anyagból készült táskák mellett megjelentek a halakat, kagylókat vagy akár rákokat formázó darabok. A játékos táskától rögtön a tengerparton érezheted magad! Mi most ezt a fekete, de vagány eleganciával felruházott darabot ajánljuk - szerezd be itt: H&M, Kagyló formájú szalmatáska, 9.995 HUF

Kagyló formájú szalmatáska, ár: 9995 Ft

Forrás: www2.hm.com

3. Csinos hengerek

A henger alakú táskáknak először a 2000-es években volt nagy divatja, és idén nyáron reneszánszukat élik. Egyszerűsége, de nem mindennapi formája egészen biztosan nagy sikert arat, ha ilyet választasz. Szerezd be itt: Reserved, Bucket táska, 6.996 HUF

Bucket táska, ár: 6995 Ft

Forrás: reserved.com

4. Csillogó kísérő

Az idei különleges formák, és a természetre emlékeztető trendek mellett nagy sláger, a csillogós-flitteres táska, amely garantáltan feldobja az outfitedet. Ha még nincs mit felvenned a következő nyáresti bulira, akkor ez a különleges, mutatós darab garantáltan nagy befutó lesz. A termék elérhetősége: Reserved, Strasszköves minitáska, 4.595 HUF

Strasszköves minitáska, ár: 4595 Ft

Forrás: reserved.com

5. Az elmaradhatatlan kézitáskák

A '60-as éveket idéző kézitáskák soha nem mennek ki a divatból, de az idei nyáron különösen népszerűek. Hordd magadon az elegancia, és a nőiesség jegyeit, és merj elrugaszkodni a megszokottól. Szerezd be az alábbi táskát, amely egyszerűen lenyűgöző a finom kis ékszerdobozra emlékeztető alakjával. Viseld egy fekete vagy fehér ruhával. A termék lelőhelye: Zara, estélyi táska aranyszínű rögzítéssel, 16.9995 HUF