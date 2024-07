Katalin hercegné wimbledoni megjelenésével odaszúrt Meghan Markle-nek

Ahogyan azt mindenki remélte, Katalin hercegné megjelent a Wimbledonban a hétvégén és ő adta át a trófeát a tenisztorna férfi győztesének, Carlos Alcaraznak. A versenyen igazi sztárparádé volt, de a világ most Katalinra figyelt, aki tökéletes szettben, arcán mosollyal érkezett meg szurkolt a stadionban.

Katalin hercegné tökéletes lila szettben jelent meg

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné táskaválasztása sokatmondó

A Hello! kiszúrta, hogy amíg Katalin hercegné a lelátóra az LKBennett luxusmárka kis táskáját vitte magával, addig a rendezvényre egy nagyobb táskával érkezett meg, amely nem másnak, mint Victoria Beckhamnek a kollekciójából való, ahogy a napszemüvege is. A „Quincy” Moonshine White Tote táska klasszikus darab, és egy korábbi kollekcióból származik.

Katalin hercegné Victoria Beckham-táskával érkezett Wimbledonba

Forrás: Getty Images

Meghan Markle mindig is ácsingózott Victoria kollekcióira

A táska láttán óhatatlanul eszünkbe jut, hogy Katalin választása akár egy fricska is lehet Meghan Markle-nak, aki korábban nagyon jóban volt Beckhamékkel, kiváltképp Victoriával. Olyannyira, hogy szerette volna a ruháit és kiegészítőit viselni, de végül abban a formában, ahogyan ő elképzelte, nem valósult meg. Tudvalevő, hogy Markle mindig is ácsingózott Victoria kollekciójának darabjaira, és szeretett volna kapni belőlük és azokat - mintegy élő reklámtáblaként - viselte volna, ám a királyi családban mindennemű reklám tilos, és ezt nagyon komolyan is veszik. Erről Trevor Cooke, az Earthweb adatvédelmi szakértője beszélt: "a királyi család hivatalos oldalán leszögezték, hogy nem reklámozhatnak vagy támogathatnak semmilyen terméket, szolgáltatást vagy vállalatot. Ez a korlátozás a pártatlanság és a tisztesség fenntartását célozza".