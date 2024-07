Így van most Ónodi Henrietta: testvére árult el részleteket az egykori olimpikon helyzetéről

Ónodi Henriettának és volt férjének három közös gyereke van, akiket a válás után az egykori olimpiai bajnok nevelt egyedülálló anyaként. Tetsvére elmondta, az ottani törvények miatt még ő sem számít családtagnak, ami megnehezíti a dolgok intézését és az információk megszerzését. Ő is Amerikában él, Minnesotában, vagyis sokat ingázik, hogy ott lehessen a húga mellett. Elmondta, Henriettának szakszerű ellátásra és rehabilitációra van szüksége most és később is.

"De ugyanolyan erős, mint tornászkorában! Ha képesek vagyunk neki megadni azt az egészségügyi támogatást, amire most szüksége van, őszintén hiszem, hogy teljesen felépülhet"

- mondta. Azt is elárulta, miért nem hozzák őt haza Magyarországra.

"Nos, Heni hazautaztatása jelenleg nem megoldható, vagyis a gyűjtés célja, hogy itt, Amerikában hozzuk őt rendbe.

Fiatal szervezete van, és szeretnénk hinni, hogy képes lesz kijönni ebből az állapotból.”

Az adománygyűjtés néhány napja indult, jelenleg valamivel több mint 20 ezer dollár, vagyis 7 millió forint gyált össze a sportoló megsegítésére, de a cél még messze van. Barbara elmondta, nagyon köszönnek minden segítséget és támogatást, amelyet eddig kaptak, és a biztató szavakért is nagyon hálás: mind rengeteget jelentenek.

