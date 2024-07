Toszkána Magyarországon – Saját olívaültetvényén készít olívaolajat Török Csaba, borász

Toszkána igazi mediterrán hangulatát hozta hazánkba Török Csaba borász, aki megkísérelte a lehetetlent és hazánkban olívaültetvényt alakított ki, ahol saját olívaolajat is készít. Több száz olajfa gazdagítja a birtokát.

Leánderek, fügefák, hatalmas levendula bokrok, Toszkánából származó szőlőtőkék, no és persze virágzó olajfa arzenál. A mediterrán hangulatú tájról kapásból Olaszország jut eszünkbe, pedig itthon is találni ilyet, méghozzá a Balatonfelvidéken. Török Csaba, Szent György-hegyi birtoka, a 2 hektár Szőlőbirtok és Pincészet igazi kuriózumnak számít idehaza. Amikor azt kérdtük tőle, hogy mégis, hogy kerül a kertjébe egy 400 éves olajfa, azt mondja, ne rohanjak ennyire előre, a történetnek ugyanis előzménye van.

– Itthon akkor még senki nem foglalkozott olyan toszkán szőlővel, a sangiovesével, amit külföldi útjaimból jól ismeretem és szerettem – emlékszik vissza. – Elsőként hoztam be Magyarországra. Saját részre szerettem volna bort készíteni belőle, de kinőtte magát a dolog. Persze mindenki kétkedve fogadta az ötletemet, rengeteg kifogással jöttek, például, hogy télen ki fog fagyni vagy nem nem érik be a szőlő, de nem érdekelt ki, mit mondott. Kipróbáltam, és kiderült, hogy működik.

– Spanyolországban élő ismerősöktől kaptam meg életem első három olajfáját, hiszen tudták, hogy vonzódom ezekhez a mesebeli fákhoz – folytatja. – A szőlősorok végébe ültettem őket, ahogy Toszkánában szokás. A telet csak az egyik élte túl. Vak tyúk is talál szemet jeligére mégis hozattam 200 darabot, több millió forintos értékben. Viszont, a szakszerűtlen ültetés miatt ezeknek a nagy része is elpusztult egyetlen tél alatt.

Toszkána Magyarországon- Saját olívaültetvényén sajtolja az olívaolajat Csaba

„Nem adtam fel olyan könnyen”

Csaba természetesen elkeseredett, mégsem adta fel. Lassanként rájött, hogy milyen apróságokon múlik a sikeres olajfa ültetés, metszés, takarás.

– Nem szoktam olyan gyorsan feladni a dolgokat – mondja az elismert borász. – Ha szakember lennék, valószínűleg levontam volna a következtetést, hogy hát igen, ahogy a tankönyvek is leírják, ez a növény nem él meg a magyarországi viszonyok között. Azonban a kívülről jött, nem szakember makacssága sokszor segít. Szép lassan rájöttem, hogy milyen apróságokon múlik, hogy életben maradjon egy kis fa. Az első egy-két év a legkritikusabb, utána már kevesebb védelemmel is átvészelik a teleket. És minél több telet él túl egy fa, annál jobban megerősödik és hozzá szokik a környezetéhez. Sokan bele sem gondolnak, de egy fának óriási sokk az, amikor kiszakítják az életteréből és átültetik egy teljesen új helyre.

Nem titkolja, hogy a sikere egyik titka a birtokára jellemző mérsékelt téli időjárás.

– A Balatonfelvidék elég szaggatott táj, hegyek, völgyek váltakoznak. Olyan időjárásbeli különbségek vannak néha, mintha másik világban lennénk. A hegyek felső púpjai olyan pöttyök a térképen, ahol működőképesek ezek a növények. Nálunk -14.5 fok volt a leghidegebb téli hajnalon, de ugyanebben az időpontban tőlem légvonalban 1 kilométerre, 8 fokkal hűvösebb volt. Egy fát el lehet ültetni zordabb körülmények között is, ha vigyáz rá az ember, de útszéli fasort, vagy ligetet szerintem már nem lehet -20, -25 fokban életben tartani.