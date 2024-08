Az óceán mélyén bukkantak „kincsre" a kutatók: milliók életét mentheti meg

Az antibiotikumok világában új korszak kezdődhet egy figyelemre méltó felfedezésnek köszönhetően, amelyet a Helsinki Egyetem kutatói tettek. A tudósok az Északi-sarki-óceán mélyén található mikrobákból izoláltak olyan vegyületeket, amelyek ígéretesek lehetnek a jövőbeli antibiotikumok kifejlesztéséhez.

Az újfajta antibiotikumok sokak életét menthetik meg

Forrás: Shutterstock

Az óceán mélyén bukkantak „kincsre" a kutatók: új antibiotikumok kifejlesztését teszi lehetővé

A kutatók négy különböző aktinobaktérium-típust gyűjtöttek be 2020-ban tengeri gerinctelenekből, és az ezekből származó vegyületek közül több is képes volt gátolni az enteropatogén E. coli (EPEC) növekedését. Az EPEC különösen veszélyes a fiatal gyermekek számára, akiknél súlyos hasmenést okozhat. A kutatók megállapították, hogy ezek a vegyületek nemcsak a baktériumok növekedését gátolják, hanem csökkentik azok virulenciáját (a kórokozók fertőzőképességét és a betegség súlyosságát) is, anélkül, hogy károsítanák az emberi sejteket.

Az új felfedezés különösen fontos lehet az antibiotikum-rezisztens baktériumok elleni harcban.

Ahogy egyre több baktériumtörzs válik ellenállóvá a hagyományos antibiotikumokkal szemben, sürgős szükség van új, hatékony gyógyszerek kifejlesztésére. Az Északi-sarki-óceán mélyén található mikrobák új, eddig ismeretlen forrást jelenthetnek ezen a területen.

Päivi Tammela professzor, a kutatás vezetője, hangsúlyozta, hogy a következő lépés a vegyületek szerkezetének meghatározása és biológiai hatásainak további vizsgálata lesz.

A kutatás eredményei már most nagy reményeket keltenek, és ha a további vizsgálatok is sikeresek lesznek, ezek a vegyületek alapvetően megváltoztathatják a fertőző betegségek kezelésének módját.

Ez a felfedezés egy újabb példa arra, hogy a természet még mindig rejt megoldásokat az emberi egészségügyi kihívásokra. A tudósok abban bíznak, hogy az ilyen típusú kutatások révén olyan új gyógyszerek fejleszthetők ki, amelyek hatékonyabbak és biztonságosabbak, mint a jelenlegi megoldások. A kutatás eredményei a Frontiers in Microbiology című tudományos folyóiratban jelentek meg, és már most nagy figyelmet keltettek a tudományos közösségben. A jövőbeni kutatások sikerétől függően ez a felfedezés új reményt hozhat az antibiotikum-válság kezelésében, és újabb lépést jelenthet az emberiség egészségének megőrzésében.