10 felesleges alkalmazás, aminek nincs helye a telefonodon

A mobilalkalmazások végtelen tömege között vannak olyan gyöngyszemek, amelyek megkönnyítik, élvezetesebbé vagy produktívabbá tehetik életünket. De minden hasznos alkalmazásra jut egy teljesen értelmetlen applikáció is. Azoktól kezdve, amelyek egy baba sírását szimulálják, egészen addig, amelyek csupán egy virtuális öngyújtó lángját mutatják, a haszontalan alkalmazások világa éppolyan szórakoztató, mint amennyire zavarba ejtő. Íme 10 felesleges alkalmazás, amelyeknek nem kellene létezniük, de valahogy mégis léteznek.

Valószínűleg te is ilyen arcot vágsz, ha feltűnik a mobilodon egy felesleges alkalmazás. Forrás: Shutterstock/fizkes

10 felesleges alkalmazás, amit lehet, hogy már te is letöltöttél

Talán egyszer vagy kétszer használtad őket, aztán el is felejted, hogy léteznek.

1. Virtuális pukkantás

Kezdjük egy klasszikussal. Az iFart pontosan azt csinálja, amit a neve is sugall – fingó hangokat ad ki. Különböző hangzásokkal, és még a csínytevések lejátszására szolgáló „sneak attack” (alattomos támadás) móddal is kiváló példája egy olyan alkalmazásnak, amely inkább buta, mint hasznos. A gyerekek és a tizenévesek azonban meg vannak őrülve érte, valószínűleg a fejlesztők is erre a korosztályra pozicionálták, amikor megalkották ezt a mesterművet.