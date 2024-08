Glastonbury titkos nudista fürdője: egyedülálló élmény a fesztivál szívében

Ez a nomád spa már évek óta része a Glastonburynek, és a Tipi Field közelében, a fesztivál déli végén található. A Lost Horizon területén egy szauna, masszázsszalon és kávézó is várja a látogatókat, ahol akár nudista zenészek is szórakoztathatják a résztvevőket. Az elmúlt években olyan programok szerepeltek a kínálatban, mint a jóga, trambulin, testfestés és hulahoppozás, mindezt természetesen ruha nélkül. A meztelenség nem kötelező, mindenki maga dönti el, hogy mennyi fér bele neki.

A Glasontbury fesztivált a hírességek is imádják: idén Sienna Miller is feltűnt a helyszínen

Forrás: Jed Cullen

Glastonbury titkos nudista fürdője

A Lost Horizon hivatalos közleményében ez olvasható: „Pihenj és frissülj fel távol a nyüzsgéstől és a káosztól. Olvadozz egy függőágyban, töltődj fel a napsütésben vagy pihenj a tűz mellett a lodge-ban. A luxus, fával fűtött jurta szauna reggel 8-tól este 10-ig üzemel. A Solar Stage egész nap különböző zenei stílusokat kínál szórakozásként."

Továbbá a látogatók friss, tiszta törölközőt bérelhetnek, házi készítésű természetes szappant vehetnek, és az értékeik miatt sem kell izgulniuk. A helyszínen még telefonfeltöltési lehetőség is van napenergiával, és a recepción masszázst is lehet foglalni. A területen kényelmes jurtában hagyhatják a fesztiválózok a ruháikat, meleg és barátságos tipi napkunyhó, zuhanyzók, merülőmedence, egy nagy kert napozáshoz, valamint gyönyörű nyílt tűzhelyek is a rendelkezésre állnak.

Glastonbury: több mint fesztivál

A helyiek azt mondják, Glastonbury tökéletesen visszaidézi a látogatók számára a hatvanas-hetvenes évek miliőjét.

A legtöbben a legendás Glastonbury Fesztivál idején érkeznek erre a vidékre (ami a világ egyik legikonikusabb rendezvénye),

de az „áldott sziget” szívében megbúvó település egész évben remek úti cél. Érdekes élmény lesz látni a retroüzleteket, a kristályshopokat és az utcán sétálgató embereket, akik szépséget, színt és energiát visznek a város életébe. A többi látnivalóról nem is beszélve.

Házipatika fesztiválokra

Bár a fesztivál nem egy túlélőtábor, azért nem árt felkészülnünk egy jól összeállított túlélőcsomaggal, tehát kell egy házipatika fesztiválokra. Ha nem akarunk kimaradni a buliból, vigyünk magunkkal egy-két dolgot, ami kihúzhat minket a bajból! Íme a lista.