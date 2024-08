Hétre ma várom a Nemzetinél… de melyiknél? Te tudod, melyik korban hol állt az ország elsőszámú színháza?

Az első Nemzeti Színház

Az intézmény először még a Pesti Magyar Színház nevet viselte, majd 1840-től az állam tulajdonába került át, és ekkortól lett belőle hivatalosan is Nemzeti Színház.

Az első igazgatója Bajza József volt, a színtársulatában pedig olyan művészek szerepeltek az évtizedek alatt, mint Blaha Lujza, Fedák Sári, Újházy Ede, vagy Ódry Árpád. A színházépületet 1875-ben átalakították klasszicista stílusúvá, építettek hozzá egy új homlokzatot és egy plusz emeletet, amiben helyet kapott a színház tanodája, valamint bérlakások is, aminek bevétele szintén a Nemzetit illette. 1883-ban az európai színházak között másodikként vezették be a villanyvilágítást a Nemzetiben, ami ugyanezen év szeptember 21-én Madách Imre Az ember tragédiája című klasszikusának ősbemutatójával együtt debütált a nézők előtt. A jeles esemény emlékére (persze inkább Madách, mint a villany miatt) ma is szeptember 21-én ünnepeljük minden évben a magyar dráma napját.

A Nemzeti Színház épülete a Kerepesi (Rákóczi) úton a 20. század első éveiben kezdett vészesen leromlott állapotba kerülni.

1908 nyarára már odáig fajult a helyzet, hogy a tűzoltóság életveszélyesnek nyilvánította, és egyszerűen bezáratta. 1914-ben végleg le is bontották, és Múzeum körút-Rákóczi út sarkán álló telket évtizedekig a legváltozatosabb célokra használták (hadigarázs, parkoló, mozi, bódék álltak itt), míg aztán a rendszerváltozás után megépült rá a ma is látható modern irodaépület.

A második Nemzeti Színház a Blahán

Miután ki kellett költöznie a Nemzeti Színház társulatának a veszélyessé vált régi épületből, gyorsan új helyet kellett találni az előadásoknak. Végül nem költözött messzire az intézmény, a néhány száz méterre található Népszínház lett az új otthonuk. A Rákóczi út és a József körút sarkán, a mai Blaha Lujza téren álló épület már 1875 óta létezett, csak épp ott addig a „népszerű” műfajokat, a népszínműveket, bohózatokat adták elő a magyar színjátszás munkamegosztása jegyében – míg a Nemzetiben a komoly drámákat, az Operaházban pedig az operákat.

A Népszínház díszes, méltóságteljes stílusú épülete ötszázzal több nézőt tudott befogadni, mint a korábbi Nemzeti.

A neves bécsi építész Ferdinand Fellner tervei nyomán épült, a megnyitóján maga Ferenc József is a tiszteletét tette. Érdekesség, hogy a kiszolgáló helyiségeinek egy része, és a színpadtechnikát működtető hidraulika nem a színház épületében kapott helyet, hanem egy Csokonai utcai épületben, amit a Nagykörút alatt alagút kötött össze a színházzal, és aminek udvarán egy Nemzetit kiszolgáló, 44 méteres víztorony is állt, sőt áll a mai napig.

A Népszínházat először csak ideiglenes otthonnak szánták a Nemzeti számára, míg meg nem épül a saját, új épülete, de ez végül nem így alakult.

1908-ban még csak kilenc évre kötötték meg a bérleti szerződést, amiből végül közel hat évtized lett. A Nemzeti saját, új épületét a régi telken akarták először felépíteni, sőt a pályázatot is kiírták rá, de időközben kitört az első világháború, és ez keresztülhúzta a terveket. A Nemzeti Színház így maradt a Népszínházban, amit egy idő után már mindenki Nemzetinek hívott, a körülötte fekvő, korábban csak sima kereszteződésként létező közterület pedig 1920-ban kapta meg a Blaha Lujza nevet – amikor a névadó színésznő még bőven élt, sőt a tér egyik sarokházában lakott, így az erkélyről le tudott nézni a nevét viselő térre.

Az 1930-as években az Erzsébet térre tervezték felhúzni az új Nemzeti épületét, de ekkor meg a második világháború szólt közbe.

Az 1944-es és 1956-os budapesti harcokban a központi helyen álló Nemzeti Színházat súlyos találatok érték. Többek között erre, valamint a metróépítésre is hivatkoztak akkor, amikor az 1960-as években felmerült a lebontásának gondolata. A Nemzeti ekkoriban élte egyik csúcskorszakát olyan művészekkel, mint Major Tamás, Gobbi Hilda, vagy Sinkovits Imre, így országszerte felhördülés fogadta a javaslatot. Sokan a kommunista állampárt ügyeskedésének tudták be a dolgot minden ellen, ami „nemzeti”, de az is tény, hogy statikai okok is indokolták a bontást. A környék laza talaja ugyanis korábban már majdnem okozott tragédiát: a kettes metró építéséhez fúrt próbaalagútba kis híján beleomlott az egész Rókus kórház és Uránia mozi is. Végül 1964. június 28-án tartották az utolsó előadást a Blahán található Nemzetiben, és az épületet 1965 márciusában robbantották fel.