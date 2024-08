Olimpiai záróceremónia: Tom Cruise hajmeresztő mutatvánnyal készül

Az olimpiai játékok nemcsak a világ legnagyobb sporteseményei közé tartoznak, hanem hatalmas kulturális és művészeti rendezvények is egyben. A 2024-es párizsi olimpia esetében sem volt ez másképp, és az olimpiai záróceremónia is hasonlóan monumentális lesz. A hírek szerint egy valódi hollywoodi sztár, Tom Cruise teszi majd emlékezetessé. Az olimpiai játékok utolsó napjaiban a figyelem középpontjában nemcsak a sportolók lesznek, hanem az is, hogy milyen módon adják át a következő, Los Angeles-i olimpia rendezési jogait.

Olimpiai záróceremónia: látványos mutatvánnyal készül Tom Cruise, a Mission Impossible filmek sztárja

Forrás: Getty Images

Olimpiai záróceremónia: repkedő Tom Cruise Hollywoodban

A 2024-es párizsi olimpiai záróceremónia több szempontból is különlegesnek ígérkezik. Nemcsak a rendezők, hanem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) is nagy figyelmet szentel az eseménynek, hiszen itt veszi kezdetét a következő olimpia hivatalos előkészületei. Ezt az ünnepélyes pillanatot azonban nem mindennapi módon fogják megvalósítani.

Tom Cruise, aki már többször bizonyította, hogy nem fél extrém mutatványokat végrehajtani, ezúttal is egy lenyűgöző produkcióval készül. A pletykák szerint a színész egy látványos bemutatóval fog megérkezni a State de France stadionba, ahol az olimpiai zászló átadásával hivatalosan is lezárja a párizsi olimpiát, és megnyitja az utat a 2028-as Los Angeles-i olimpia előtt.

Az olimpiai záróceremónia különlegességei

A párizsi olimpiai záróünnepség nemcsak Tom Cruise fellépése miatt lesz emlékezetes. Az esemény szervezői mindent megtettek annak érdekében, hogy a világ legnagyobb sporteseményének búcsúja méltó legyen a francia fővároshoz és az olimpiai eszményhez. Íme néhány érdekesség, amit várhatunk:

Látványos show

A záróünnepség során a francia és a nemzetközi művészek közreműködésével látványos előadásokra számíthatunk, amelyeket a legmodernebb technológia és vizuális elemek tesznek még lenyűgözőbbé.

Tom Cruise belépője

A hollywoodi színész híres arról, hogy saját maga végzi a filmjeiben szereplő veszélyes mutatványokat. A hírek szerint a záróceremónián sem lesz ez másképp, és egy igazán látványos belépővel fogja lenyűgözni a közönséget a Mission Impossible filmek sztárja.

Olimpiai zászló átadása

A ceremónia egyik legfontosabb pillanata az olimpiai zászló átadása lesz, amely jelzi a következő, Los Angeles-i olimpia hivatalos kezdetét. Ez a szimbolikus aktus mindig különleges figyelmet kap, és most Tom Cruise lesz az, aki a nagyközönség előtt végrehajtja.