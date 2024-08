Szex az űrben? - Lehetséges, ha van ott egy harmadik is

Sokakat foglalkoztat, hogy lehetséges-e szexelni az űrben? A szakértők szerint igen: de nem egyszerű és abban a helyzetben az embereknek nem is ez az első (sem a második) gondolatuk.

Szex az űrben: Jan Davis és Mark Lee - az első házaspár - az Endeavouron

Forrás: Getty Images

Szex az űrben: komoly logisztikát igényelne

Az emberek azt gondolják, hogy ha elmondhatod magadról, hogy jártál az űrben és még szexeltél is ott, az nagyon klassz dolog, de az űrhajósok ezt egészen másképp látják. Egyrészt önmagában az, hogy az űrben vagy, hatalmas kihívás, a szex pedig egyáltalán nem oda való. Ennek ellenére a tudósok azt mondják - bár a kérdés teljesen elméleti - hogy lehetne szexelni az űrben, de nem egyszerűen. Úgy vélik, rengeteg logisztikai problémát kellene megoldani, beleértve a gravitáció nélküli forgást is. John Millis fizikus és csillagász a The Sun Online-nak 2018-ban elmondta, hogy a szex az űrben összehasonlítható az ejtőernyős ugrás közbeni közösüléssel: nehéz, de nem lehetetlen.

Harmadik ember is kellene hozzá

Az űrhajósok eleve rögzítve vannak, és ha egymáshoz közelednének, az lazítana ezen. Harry Stine, a NASA technikusa az Élet az űrben című könyvében azt állította, hogy a gravitáció nélkül is lehet szex, de könnyebb lenne, ha egy harmadik személy segítene a pár egyik tagját egy helyben tartani vagy pántokat vagy erős tépőzárakat kellene beszerezni, amelyekkel az egyik fél teljesen ki lenne kötve. Paul Root Wolpe, a NASA korábbi bioetikusa szerint némi kreativitással megoldható lenne.

Csak laikusként izgató...

A kutatók szerint a szex az űrben a férfiak számára nehezebb, mivel az alacsony vérnyomás hatására a pénisz összezsugorodik, és a férfiak tesztoszteronszintje is alacsonyabb lesz. Ráadásul nem is kívánják, mert a vér a nemi szervek helyett az agyba áramlik. A gravitáció hiánya pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy különféle folyadékok – például izzadság, hüvelyi nedvesség és sperma – lebegjenek a kabinban. "Itt a Földön nem is tudatosul bennünk, hogy a gravitáció mennyire segíti a szexet" - vélekednek a tudósok. Dr. Adam Watkins, a Nottinghami Egyetem docense szerint a fizikai nehézségek mellett a magánélet védelme is aggodalomra ad okot az űrszex kapcsán.