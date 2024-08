Kegyetlen asszonyok: légypapírral öltek a tiszazugi méregkeverők

Légypapírból kiáztatott arzénnel öltek azok a Tisza mentén élő nők, akiket a kriminalisztika csak tiszazugi méregkeverők néven emleget. Talán a legnagyobb, legszövevényesebb bűnügy ez, amelynek akár háromszáz áldozata is lehetett, mindannyian férfiak, akiknek csupán az volt a bűnük, hogy kegyetlen asszonyaik függtek tőlük. Anyagilag és erkölcsileg egyaránt.

Légypapírral öltek a tiszazugi méregkeverők

Forrás: Fortepan Kereki Sándor

Tiszazugi méregkeverők: asszonyok szabadságharca arzénnal fűszerezve

A tiszazugi méregkeverők 1911-1929 között nagyjából 300 férfit öltek meg szinte kizárólag ugyanazzal a módszerrel. A bűnesetek többsége ugyan Nagyrév településen történt, de Tiszakürt, Ókécske, Tiszaföldvár, Kunszentmárton, Mesterszállás és Öcsöd sem maradt le sokkal, a nyomozásnak köszönhetően több környező településen is találtak áldozatokat.

Férjek és szeretők

Erre a korszakra jellemző volt az elrendezett házasság. A lányoknak szüleik választottak férjet, akitől csak akkor válhattak el, ha a férfiról kiderült, hogy erőszakos, vagy alkoholista. A világháború miatt a falvakban alig maradtak életerős férfiak. Helyükre a magányos asszonyok szeretőket szereztek maguknak, sokszor a hadifoglyok közül, akiket Nagyrévben szállásoltak el. A hazatérő férjek ezt a félrelépést csak kevés esetben nézték el, emiatt pedig egyre több házasság ment tönkre. Ráadásul az asszonyok anyagilag is függtek férjeiktől, ami ugyancsak nehezítette a helyzetet. A mindent megoldó ötlet a helyi bábától, Oláh Zsuzsannától származott, akit időközben már illegális abortuszok elvégzésével és illegális gyógyítással is vádoltak. Zsuzsanna arra buzdította nőtársait, hogy akadékoskodó férjeiktől arzén segítségével szabaduljanak meg. A méreg könnyen elérhető volt, Zsuzsanna légypapírból áztatta ki a gyilkos hatóanyagot.

A légyvíz kelendő portéka lett, nemsokára már a környező falvakban élő asszonyok is vitték, mint a cukrot. Ahogy telt az idő, egyre több gyanús haláleset történt és már nem csak a férjek voltak veszélyben.

Légyvíz, a látszólag tökéletes megoldás

A légyvíz gyorsan és megbízhatóan hatott, bár az áldozatok iszonyú kínok között hunytak el. Ráadásul ahogy telt az idő, nem csak az akadékoskodó férjek, hanem a rokonok körében is egyre több volt a haláleset. betegeskedő testvérek, sérülten született csecsemők is áldozatául estek a méregkeverőknek. A látszólag tökéletes módszer csaknem húsz évig működött. Egyes információk szerint a helyi újság szerkesztősége névtelen levelet kapott, amelyben a tiszazugi asszonyokat gyilkosságokkal vádolták meg. A nyomozók ezután kezdték kihantolni a temető halottait és megvizsgálni a holttesteket. Egy másik változat szerint a Tisza vetett a partjára egy holttestet, amiben nagy mennyiségű arzént találtak, ezt követően kezdtek nyomozni a gyilkos után. Az, hogy végül hány tettest és további áldozatot találtak, valószínűleg a nyomozókat is megdöbbentette. Néhány korabeli fotó megőrizte az utókornak a tiszazugi asszonyok arcát, akiket a nyomozás során előállítottak, és akik a vádak elhangzása után azonnal Zsuzsannára, a bábaasszonyra kezdtek mutogatni. A légyvizes bábaasszonyt azonban nem tudták felelősségre vonni, mert még az eljárás előtt öngyilkos lett.