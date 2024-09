Árvíz – Több híresség is arra kényszerült, hogy elhagyja az otthonát

Hazánkban nagyfokú készültséget rendeltek el, ugyanis a hatalmas esőzések miatt árvízveszélyre számíthatunk, ami bármikor elérheti Magyarország egyes részeit. A természeti katasztrófák azonban nem csak hazánkat vagy Európát fenyegetik. Amerikában a közelmúltban számos híresség is arra kényszerült, hogy a hatalmas esőzések következtében megduzzadt folyók áradása és a földcsuszamlások miatt elhagyják otthonukat.

Árvíz – Több sztárt is evakuáltak Forrás: DAVID MCNEW / AFP

Árvíz, ami a világsztárokat sem kímélte

Ahogy arról a life.hu is beszámolt, van olyan település, amit több napra is elzárhat a víz a külvilágtól. A napokban az osztrák főváros, Bécs is víz alá került, valamint bármelyik pillanatban tetőzhet a Duna Pozsonynál is. Árvízkészültség van, a természet ereje pedig senkit nem kímél, sem Európában, sem Amerikában, ahol számos híresség kényszerült arra a közelmúltban, hogy elhagyják otthonukat az áradás miatt.

2023 év elején több hetes esőzések sújtották Amerikát. Nem volt kivétel ez alól az Észak-Kaliforniában található Montecito városa sem, ahol többek között Harry herceg, Meghan Markle, Oprah Winfrey és Ellen DeGeneres él. Az evakuálási parancs őket is érintette, így arra kényszerültek, hogy hátra hagyják otthonukat.

A talk show-k koronázatlan királynője, Ellen DeGeneres egy nem mindennapi videóban mutatta meg a kegyetlen állapotokat. Szakadó esőben, a fején kapucnival, a háta mögött hömpölygő vízzel mesélt arról, hogy napra pontosan öt évvel a 23 emberéletet követelő iszaplavina után az árvíz miatt kell szenvedniük.

Őrület, hogy az 5 éves évfordulón példátlan eső esik. Ez a patak a házunk mellett soha nem emelkedett még meg, valószínűleg körülbelül 9 láb magasan van, és még 2 métert fog emelkedni. Vannak lovaink, akik készen állnak az evakuálásra. Kedvesebbnek kell lennünk az anyatermészettel, mert az anyatermészet haragszik ránk. Mindannyian vegyük ki a részünket. Mindenki vigyázzon magára

Ellen DeGeneres közelében él családjával Harry herceg és Meghan Markle is, akik szintén nem úszták meg szárazon: az ő otthonuk is a víz fogságába került. Nekik azonban sikerült biztonságban és épségben elhagyniuk otthonukat.

Egy évvel később is lecsapott a természet

2024 év elején, alig néhány héttel az egy évvel korábbi montecitói árvíz után ismét katasztrófa sújtotta a környéket. Viharok, esőzések, földcsuszamlások és árvíz pusztított Észak-Kaliforniában. Studio City, Malibu, Montecito és Beverly Hills is veszélybe kerül. Ezek a kaliforniai részek híresek arról, hogy rengeteg világsztár lakja őket.