Nincs kétség, hamarosan itt a világvége - Baba Vanga jóslata beigazolódhat

A misztikus jós 2024-re hatalmas gazdasági válságot is jósolt. Szerinte a növekvő adósságszint és az eszkalálódó geopolitikai feszültségek azzal a kockázattal járnak, hogy a világgazdaságot káoszba sodorják és arról is beszélt, hogy hamarosan vízhiány sújtja az emberiséget. A világ végén kívül az egyik legrémisztőbb jövendölése 42 év múlva válik valóra, amikor is szörnyű környezetromboló fegyvereket vetnek be egy pusztító háborúban, amely az emberiség létét veszélyezteti, ugyanis mindent lefagyaszt, amihez hozzáér.

