Botrányos titok derült ki Erzsébet királynő dédapjának szexuális életéről

Viktória királynő és Albert herceg fia a rossz nyelvek szerint azért került csak 63 éves korában trónra, mert prűd és konzervatív édesanyja nem akarta, hogy perverz szexuális életéről elhíresült fia vegye át az uralkodói stafétát. Erzsébet királynő dédapja, akit Mocskos Bertie-ként emlegettek, falta a nőket, főleg azokat, akikre perverzióit is rá tudta erőltetni.

Erzsébet királynő dédunokája

Forrás: Edward VII As Prince/Royalty

VII. Eduárd hercegként igazi milliomos playboynak számított. Rengeteget költött partikra, prostituáltakra és nem vetette meg a bordélyházakat sem. Szeretőivel igen bőkezűen és nagyvonalúan bánt, amit édesanyja, Viktória királynő nem nézett jó szemmel, de megakadályozni nem tudta.

Erzsébet királynő dédapja szexuális segédeszközöket készíttetett magának

Eduárd a trónra lépése után sem hanyagolta a gyengébbik nem képviselőit, ám 60 éves kora után az egészségi állapota és állóképessége igencsak megromlott. A király rajongott a magánszervezésű, hölgyek társaságában zajló rendezvényekért, és finom ételeket és italokat sem vetette meg, ennek következtében idősebb korára jelentős túlsúllyal is rendelkezett. Ízületei fájtak, a súlyát pedig nehezen tudta megtartani. A különböző szexuális pózokat már nem tudta kedve szerint véghez vinni, ezért a viktoriánus korabeli bútorkészítőket hívta segítségül. Uralkodása alatt született néhány olyan szexuális segédeszköz, bútor, amik még mai szemmel is igen arcpirítóak.

Ezeknek a bútoroknak az volt a fő céljuk, hogy a király minél több nőt tudjon egyszerre kielégíteni rajtuk úgy, hogy ízületeit ne terhelje. Zsámolyok, székek, szextrónok készültek asztalosai keze által, amiket kedvenc bordélyházaiba szállíttatott, de otthonában is tartott néhányat közülük.

A szerelem karosszéke

Egyik kedvence, a fauteuil d'amour, vagyis a szerelem karosszéke volt, amit kedvenc bordélyházában, a párizsi Le Chabanais-ban tartott. Az erről készült másolat a mai napig megtalálható a prágai szexmúzeumban. Szexbútorainak nagy részét pedig egy párizsi gyűjtő őrzi.

Az eredeti példány állítólag a tervező leszármazottainál található a mai napig, a belőle készült replikákat 68.000 dollárért vásárolhatja meg az, aki hasonló románcra vágyik, mint Erzsébet királynő dédapja.

Ebben a nem mindennapi, viktoriánus korabeli stílusban készített székben egyszerre két vagy akár több nővel tudott közösülni a király. Alul és felül is párnázott részek találhatóak a széken, melyen láb - és kartámasz is helyet kapott. A pletykák szerint ugyanis a királynak volt egy saját szobája kedvenc bordélyházában, amit az ő ízlése szerint rendeztek be. Annak közepén kapott helyett a szerelem karosszéke is, amit a prostituáltak egyenesen imádtak.