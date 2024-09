A TikTokon idén egy új trend hódít, az őszfa. A karácsonyfához hasonlóan a helyiség fénypontja lehet, ám nem hóemberekkel, mikulásokkal vagy színes gömbökkel díszítik, hanem sárga és bordó levelekkel, tökökkel és madárijesztőkkel.

A TikTokon idén egy új trend hódít, az őszfa

Forrás: Popova Valeriya/Shutterstock

Karácsonyfából őszfa

Ha műfenyőt szoktál díszíteni karácsonykor, azt most is előveheted a tárolóhelyiség mélyéről, hogy leporolva ő legyen az őszi hónapok szupersztárja. Egy nagy kaspóba elrejtheted a karácsonyfatalpat, amelyet akár anyaggal, tüllel is elfedhetsz, majd a fára jöhetnek a különböző őszi termések, levelekkel teli faágak és tökök. Ezekből választhatsz mű változatokat is, hiszen így tovább élvezheted teljes pompájában; ma már a barkács-, és hobbiboltok, lakberendezési áruházak kínálatában is találhatsz az élő növényre megszólalásig hasonlító művirágokat, faágakat, dísztököket. Hogy az őszfád este is vonzza a tekintetet, fényfüzérrel teheted teljessé a művedet.

A sátor, amivel nem kempingezel

Egy kúp forma sok lehetőséget tartogat, többet között őszfaként is dekorálhatod. Ha nem tudsz vásárolni fémből készült változatot, fából is elkészítheted. Ragassz egymás mellé néhány oázis tűzőhabot, vágd kerek formára, majd úgynevezett tiplirúddal – a barkácsboltok faosztályán elérhető –, készíts sátorszerű formát, amelynek a végét zsineggel szorosra kötheted. A tűzőhabot rejtsd egy szép kaspóba, majd a fa alapra tekerd fel az őszi levélgirlandot és fényfüzérrel díszítsd.

Őszfa készítése natúr színekkel

Ha a picit visszafogottabb, natúrabb színhatásra szavazol, a műfenyőt dekorálhatod az ősz terméseivel és ágakkal. A napraforgó, a tök, de akár egy-egy szép formájú toboz is kerülhet az ágakra. A fa köré rendezhetsz néhány nagy méretű dísztököt is, és a fa kerülhet a bejárathoz, hogy ez fogadja érkező vendégeidet.

Gyermeki játékosság

A gyerekeid imádni fogják ezt a fát, hiszen amellett, hogy őszi színekkel és termésekkel díszíted, még játékos és mesés is. A festett tököket és a kis táblát magad is elkészítheted – a hobbiboltokban fa alapot és festéket is tudsz vásárolni –, a díszek megalkotása pedig szuper vasárnap délutáni móka lesz egy esős napon.