Magyarországot történelme során számos alkalommal sújtották olyan árvizek, amelyek komoly károkat okoztak az ország gazdaságában, településeiben, és sokszor emberéleteket is követeltek. A Kárpát-medence földrajzi elhelyezkedése miatt Magyarország olyan jelentős folyóvizekkel rendelkezik – mint a Duna és a Tisza –, így az árvíz mindig is egy fenyegető természeti jelenség volt. A nagy történelmi árvizek mindegyike rávilágított arra, hogy a vízszabályozás és a gátrendszerek fejlesztése fontos feladat.

Történelmi árvizek

Forrás: Fortepan

Történelmi árvizek: halál és nincstelenség maradt utánuk

Az 1838-as nagy pesti árvíz

Az egyik legpusztítóbb árvíz Magyarországon az 1838-as nagy pesti árvíz volt. Március 13-án a Duna hatalmas jégtorlaszokkal duzzadt fel, és áttörte a védelmi vonalakat. Az árvíz elsősorban Pest városát érintette, ahol a víz 153 centiméteres magasságot is elért. Az árvíz 228 ember halálát okozta és több mint 50 000 embert tett hajléktalanná, mivel Pest házainak nagy része elpusztult.

A katasztrófa hatására fejlesztések indultak el. József nádor vezetésével elkezdődött a Duna szabályozása, hogy a jövőben hasonló tragédiák elkerülhetők legyenek. Ez az esemény meghatározó volt Budapest későbbi fejlődése szempontjából is.

Az 1879-es szegedi árvíz

A második legnagyobb és talán legemlékezetesebb árvíz 1879-ben sújtotta Szeged városát. Március 12-én a Tisza áttörte a védőgátakat, és elárasztotta a várost. Az árvíz Szeged szinte teljes területét elpusztította: a város több mint 95%-a romba dőlt, és közel 150 ember vesztette életét. A katasztrófa után azonban Szeged újjáépítése példaértékű volt: Ferenc József császár is támogatta az újjáépítést, amelynek keretében a város modern, körutas sugárút-hálózattal épült újjá, és elnyerte mai formáját.

Az 1879-es árvíz következményeként felgyorsult a Tisza szabályozása, hogy a hasonló áradások jövőbeni elkerülése érdekében biztosítsák a folyó medrének stabilizálását és az árvízvédelmi rendszerek megerősítését.

Az 1954-es nyári ár a Dunán

1954 júliusának első napjaiban nyári áradás kezdődött a Duna magyarországi szakaszán. Július 15-én és 16-án Ásványrárónál, Kisbodaknál és Dunakilitinél is átszakadt a gát. A víz gyakorlatilag az egész Szigetközt elöntötte, sőt, még Győrt is veszélyeztette. Csaknem másfélezer ház dőlt össze, és kétezernél is több épület megrongálódott. Ez az árhullám produkálta a legmagasabb vízszintet a Dunán, 1899 óta.