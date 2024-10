Földi paradicsom - Meglepő és akár olcsóbb megoldás az új élethez egy eladó sziget

Egy saját ház megvásárlása az Egyesült Királyságban is gondot okozhat a fiataloknak, ugyanis a lakásárak és a megélhetési költségek folyamatosan emelkednek. Az Euronews Business legfrissebb elemzése azonban egy meglepő alternatívát mutat be: olyan szigeteket, amelyek olcsóbbak lehetnek, mint egy átlagos brit ház. Nézzük, hol is van olyan eladó sziget, amit akár az is meg tud venni, akinek egy házra nem futja.

Eladó sziget oldhatja meg többek problémáját

Nincs pénzed házra: megoldás lehet egy eladó sziget

Az ingatlanpiaci felmérések szerint van több olyan eladó sziget, amely lehetőséget nyújt arra, hogy teljesen új életet kezdjünk, távol a mindennapok problémáitól, mindezt kevesebb pénzért, mint amit egy három hálószobás házért fizetnénk az Egyesült Királyságban.

Lakásvásárlás helyett saját sziget?

Az Egyesült Királyság lakásárai az elmúlt években jelentősen megugrottak. 2024 augusztusáig a lakásárak 2,4 százalékkal nőttek, és az emelkedő kamatok sem könnyítik meg a fiatalok helyzetét. Egy átlagos brit ház ma körülbelül 284 691 fontba (körülbelül 136 655 096 forintba) kerül, ami sokak számára elérhetetlen álommá teszi az otthonteremtést. Az eladó szigetek listáját böngészve kiderül, hogy ezek a paradicsomi helyszínek jóval olcsóbbak lehetnek, mint egy brit ingatlan. A vizsgált szigetek legalább 1 hektár nagyságúak, és olyan országokban találhatóak, mint Finnország, Panama, Nicaragua és Kanada. Ez a lehetőség nemcsak a költségeket tekintve vonzó, hanem egy új életmódot is kínálhat a természet közelsége miatt.

Hol találhatók a legolcsóbb szigetek?

Az egyik legérdekesebb ajánlat a panamai Blowfish, amely mindössze 61 807 fontért (29 668 102 forint) megvásárolható. Ez az 1 hektáros sziget a karibi térség egyik csodálatos helyszíne, és ideális lehet azok számára, akik fenntartható életet szeretnének élni távol a civilizáció zajától. A mangrove erdőkkel borított sziget közel van Bocas del Toro városához, így a modern életvitel és a természet közelsége tökéletes egyensúlyban van.

Egy másik vonzó lehetőség a nicaraguai La Cornelia, amely 70 413 fontért (33 819 575 forint) várja új tulajdonosát, aki akár megépítheti ott az álomházát is. Az infrastruktúra már részben adott: az áramellátás biztosított, az élelemről jelenleg a gyümölcsfák gondoskodnak.