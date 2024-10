Liam Payne halála: nyilvánosságra került a szálloda főportása és a segélyhivó közötti beszélgetés

Meghalt Liam Payne, miután lezuhant a Buenos Aires-i CasaSur Palermo Hotel harmadik emeleti szobájának erkélyéről, és súlyos, az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett. A One Direction 31 éves énekese a baleset előtt a szálloda halljában kelt ki magából, a hotel személyzete vitte vissza a szobájába és hívta a 911-es segélyhívót. A BBC myilvánosságra hozta a beszélgetést, ami a szálloda főrecepciósa és a 911 operátora között zajlott.

Liam Payne a főportás elmondása alapján drog és alkohol hatása alatt volt

Nyilvánosságra hozták a Liam Payne halála előtti sürgősségi hívást

A BBC megszerezte a szálloda és a segélyhívó közötti beszélgetést, aminek rövidebb kivonatát közöljük.

911 operátor: „911, mi a vészhelyzet?”

Szállodai recepciós: „Jó napot! A CasaSur Palermo hotelből hívom, a Costa Rica Street-ről. Van egy vendégünk, aki be van drogozva, és szétveri a szobát. Szükségünk lenne segítségre”

911 operátor: „Agresszív? Megismételné a szálloda nevét?”

(A vonal ezen a ppnton megszakadt, de az operátor újra hívta a 911-et.)

Szállodai recepciós: „Halló, jó napot, az előbb hívtam, de megszakadt a vonal. Van egy vendégünk, aki túl sok kábítószert és alkoholt fogyasztott, és félő, ha magához tér, szétveri a szobáját. Kiküldene valakit hozzánk, kérem.”

911 operátor: „Alkohol és kábítószer hatása alatt áll, jól értem, uram?”

Szállodai recepciós: „Igen”

(Ezt követően beazonosították a szállodát)

Szállodai recepciós: „Sürgősen küldjön valakit, lehet hogy veszélyben van a vendég élete. Erkélyes szobában lakik, és kicsit félünk, hogy...”

911 operátor: „Mióta van ott (...)?”

Szállodai recepciós: „Két-három napja.”

911 operátor: „Értem, gondolom, részleteket nem tud, mert nem tud bemenni hozzá”

Szállodai recepciós: „Nem.”

911 operátor: „Értesítjük az orvosi sürgősségi szolgálatot”

Szállodai recepciós: „Igen, csak azt kérem, hogy valaki sürgősen jöjjön, mert, hát...”

911 operátor: „Értesítettük a sürgősségit. Egyéb részletet tudna mondani?Ön a vezető?”

(...)

911 operátor: „Mi a neve, uram?”

Szállodai recepciós: „Esteban.”

911 operátor: „Köszönöm, hogy hívott, most már leteheti a telefont.”

Szállodai recepciós: „A rendőrséget is küldi?”

911 operátor: „Az ugyanaz.”

Szállodai recepciós: „Ne, ne, csak a sürgősségit küldjék!”

911 operátor: „Nem kell aggódnia, már jelentettük az esetet Ön azt mondta, hogy kábítószer és alkohol hatása alatt áll, a sürgőssigi nem megy be egyedül.”

Szállodai recepciós: „Oké, értem.”

911 operátor: „Ha a rendőrség megérkezik, önnek el kell magyaráznia nekik is, mi történik, és majd ők hívják a sürgősségit, ha úgy látják, hogy szükséges.”

Úgy tudni, súlyos addikcióban szenvedett 2021-ben Liam beszélt a szenvedélybetegségéről, de az ismerősei szerint sokkal komolyabb volt a baj, mint ahogy azt a zenész beállította.

Mi történhetett a szállodában?

A TMZ információi szerint Liam Payne roppant kiszámíthatatlanul viselkedett élete utolsó óráiban, a szállodában is nagy balhét csinált, őrjöngött, összetörte a laptopját, a személyzet vitte vissza a szobájába, és hívták a segélyhívót is, amelynek beszélgetését fent olvashatod. Liam és barátnője, Kate Cassidy a zenész halála előtt pár órával még a szobájukból posztoltak. Úgy tudni Liamet az dühítette fel, hogy korábbi menyasszonya, Maya Henry zaklatással vádolta meg. A zenész dührohama némiképp azért is érthetetlen, mert a sztár utolsó Snapchat-posztján boldogan pózolt bikinis barátnőjével, Kate Cassidyvel, valamint a TikTokon közzétettek egy videót is, amint késői reggelijüket élvezik. Liam Payne arról beszél a felvételen, mennyire élvezik a nyaralásukat, minden nap délután 1 órakor kelnek. Még a halloween is szóba került, Liam egy Forrest Gump jelmezt készült felvenni.