Ő Maya Henry, aki távoltartási végzést kért Liam Payne ellen, röviddel a zenész halála előtt

Liam Payne a halála előtt a szálloda személyzete szerint nagyon zaklatott volt, a dühöngő énekes állítólag vissza is kellett kísérni a hotelszobájába. Abba a harmadik emeleti szállodai szobába, amelynek erkélyéről október 16-án a One Direction volt énekese kizuhant, és életét vesztette. Hogy balesetről vagy szándékosságról van szó, még vizsgálják. Amit tudni lehet, hogy a zenészt halála előtt pár nappal korábbi menyasszonya, Maya Henry zaklatással vádolta meg, és jogi lépésekkel fenyegette.

Maya Henry, Liam Payne exe a regényében írt a kapcsolatról és a szakításról

De kicsoda Liam Payne exe, Maya Henry?

Maya a texasi Thomas J. Henry ügyvéd lánya. Modellként vált híressé, az Elle, a Harper's Bazaar, a Vogue és a Glamour nemzetközi kiadásainak címlapján szerepelt, és a párizsi divathéten is sétált. Maya influenszer is, aki a YouTube-szerepléseiről ismert, többek között a családja Kardashians-stílusú valóságshow-sorozatában, a Hangin' With Los Henrys-ből. A modellnek 2024 májusában Looking Forward címmel jelent meg regénye.

Liam Payne és Maya Henry kapcsolata

Liam Payne és Maya 2019-ben kezdtek randizni, és 2020 augusztusában jegyezték el egymást. A pár azonban 2021 júniusában szakított, a One Direction egykori tagja ezzel kapcsolatban egy podcastban így nyilatkozott:

„Úgy érzem, ezen a ponton mindennél jobban csalódtam magamban, mert folyamatosan bántom az embereket. Ez nagyon bosszant. Egyszerűen nem voltam túl jó a kapcsolatokban”.

Ám Maya és Liam szakítása nem tartott sokáig, még abban az évben kibékültek, és újra eljegyezték egymást. 2022 májusában azonban a pár másodszor is felbontotta eljegyzését, miután az interneten felbukkantak olyan fotók, amelyeken az énekes egy másik nővel ölelkezik, akit később Aliana Mawlaként azonosítottak.

Az egykori modell akkoriban a következőket írta az interneten: „Nagyon szeretem az összes rajongót, de kérlek, ne küldjetek nekem többé olyan képeket, amelyeken a vőlegényem egy másik nő köré tekeredik. Az is épp elég, hogy tudom, anélkül is, hogy látnám. Most már elég”.

Milyen vádakat fogalmazott meg Maya Henry Liam Payne ellen?

Maya a könyvében arról írt, hogy a kitalált karakter Mallory abortuszt végez, miután választani kényszerült a gyerekvállalás és a barátja között. Bár Maya nem mondta állította, hogy a történetszál a Liammal való kapcsolatának történéseit idézi fel, azt mondta, hogy a könyvhöz a sajt életéből merített ihletet, és a kapcsolatuk és egy abortusz is szerepel benne.