"Mindig is a halál gondolatával játszott Liam Payne, tudta, hogy fiatalon hal meg " - Exe, Maya Henry kitálalt

Liam Payne volt menyasszonya, Maya Henry szerint exe „megjósolta, hogy korán fog meghalni”, és azt az utóbbi heteiben lehetett is látni, hogy komoly baj van vele. A 31 éves énekes szerdán egy Buenos Aires-i erkélyről zuhant a halálba.

Maya Henry azt állítja, hogy Liam Payne zaklatta

Forrás: AFP

Liam Payne nem fogadta el exe segítségét

A zenész exmenyasszonya, Maya Henry két nappal Liam halála előtt egy poscastban beszélt arról, hogy Payne gyakran játszott a halál gondolatával, és korábban is hangoztatta, hogy fiatalon fog meghalni. Maya azt állítja, a viselkedése ellenére többször is megpróbált segíteni egykori párjának, de az nem hagyta.

Úgy tudni, Payne Henry miatt volt dühös

Alig két nappal a One Direction énekesének halála előtt a 23 éves Maya Henry - aki a halálhírt követően sokkos állapotba került - megbízta jogi csapatát, hogy küldjön levelet a popsztárnak, amelyben azzal vádolta meg, hogy zaklatta. Úgy tudni, Liam ezért viselkedett agresszíven az argentin szállodában is. A TikTokon Maya korábban ezt állította Payne-ről egy videóban: „Mióta szakítottunk, felrobbantja a telefonomat. Különböző telefonszámokról hív, így sosem tudom, honnan jön. Új fiókokat hoz létre, hogy üzengessen nekem. Mindig egy rohadt új fiók. Minden alkalommal, amikor látom, hogy egy új felbukkan a telefonomon, azt mondom: 'Ó, már megint itt tartunk'. E-maileket is küld nekem."

Küzdött a démonokkal

Az énekes ügyében nyomoznak: egyelőre nem tudni, hogy véletlen baleset vagy öngyilkosság áll-e a háttérben. Bennfentesek szerint Payne-nek komolyabb addikciós gondjai voltak, mint amiről beszámolt. A lelke mélyén a démonaival harcolt, még akkor is, ha azt nem mindig mutatta ki.