Mozart zsenialitása természetfeletti erőkben gyökerezhetett

Wolfgang Amadeus Mozart zsenialitása az évszázadok során milliókat lenyűgözött, és egyre több tudományos és spirituális elmélet igyekszik megmagyarázni a művész alkotói géniuszának forrását. Michael Pravica, a Las Vegas-i Nevadai Egyetem fizikaprofesszora merész elképzelést fogalmazott meg ezzel kapcsolatban.

Mozart zsenialitása: kapcsolatba lépett az univerzum rejtett dimenzióival

Forrás: Getty Images/Hulton Archive

Mozart zsenialitása: Pravica szerint természetfeletti erő segítségével alkotott

Michael Pravica, a Las Vegas-i Nevadai Egyetem fizikaprofesszora szerint Mozart és más történelmi zsenik, mint Leonardo da Vinci, Albert Einstein vagy például Isaac Newton, természetfeletti erő segítségével kapcsolódtak az univerzum magasabb dimenzióihoz, ami kulcsszerepet játszhatott alkotói folyamataikban. Pravica elmélete szerint ezek a zsenik nem csupán a fizikai valóságban léteztek és alkottak, hanem egyfajta magasabb, rejtett dimenziókból is merítettek inspirációt. Ebben rejlett többek között Mozart zsenialitásának titka is.

Eddig ismeretlen Mozart-művet találtak Mozart például már gyerekkorában kimagasló tehetségről tett tanúbizonyságot, 5 évesen komponált először, és 6 évesen már udvari zenekar előtt lépett fel. Kreativitása, alkotói tempója mindenkit lenyűgözött, mintha egy olyan forrásból táplálkozott volna, ami több volt puszta tanulásnál vagy gyakorlásnál. A legfrissebb felfedezés is alátámasztja Mozart termékeny alkotói tevékenységét: nemrég egy lipcsei könyvtárban eddig ismeretlen Mozart-művet találtak, amelyet valószínűleg még tinédzserkorában komponált. A kézirat nem Mozarté, hanem egy 1780-as évekbeli másolat és miniatűr vonóstriókat tartalmaz, és Nagyon kis éji zene címen szerepel majd a Köchel-katalógus új kiadásában.

Mozart, Einstein, Leonardo: természetfeletti erők segítségével alkottak

Michael Pravica arra alapozza elméletét, hogy az univerzum több dimenzióból áll, mint amennyit jelenleg képesek vagyunk érzékelni. A fizika hagyományosan négy dimenziót ismer el: magasság, hosszúság, szélesség és idő, de Pravica szerint ezek csak a jéghegy csúcsát jelentik. Az emberi tudat, amikor alkotó folyamatokba vagy mély intellektuális tevékenységbe merül, képes lehet kapcsolatba lépni rejtett dimenziókkal, amelyek túlmutatnak a hétköznapi érzékelés határain. Ezen elmélet alapján Mozart és más zsenik egy hiperdimenzionális valósághoz férhettek hozzá, amely meghaladja a mi érzékszerveink és tudományos eszközeink képességeit. Pravica nézete szerint az emberi kreativitás egy olyan spirituális és tudományos folyamat része, amely során alkotók beléphetnek ebbe a magasabb dimenzióba, és innen meríthetik zenei, művészeti vagy tudományos inspirációjukat.

Ahogyan Einstein az elméleti fizika legmélyebb kérdéseit oldotta meg, vagy Leonardo da Vinci festményei révén közvetítette különleges látásmódját, úgy Mozart is ezekből a rejtett dimenziókból hozta le zenei műveit.

Pravica elmélete összekapcsolja a húrelmélet dimenzióit, amely szerint a valóság végtelenül kicsi vibráló húrokból áll, amelyek különböző dimenziókban mozognak, és ezek a húrok lehetővé tehetik az alkotók számára, hogy magasabb szintű tudatosságot érjenek el.

Jude Kofie-t, a 12 éves coloradói autista fiút a világ egyik legnagyobb zongoristatehetségeként tartják számon, azt mondják, úgy zenél, mint Mozart. Egy zenészmester annyira hisz benne, hogy atyai örökségéből vásárolt neki egy zongorát. A kisfiú rendkívüli szorgalmáról is tanúbizonyságot tett: naponta legalább három órát gyakorol a család elektromos zongoráján, s elmondása alapján játék közben Isten inspirálja.

Miloš Forman: Amadeus - Mozart zsenijének filmadaptációja

Mozart mítosza és zsenialitása nem csak a tudományos elméletekben jelenik meg, hanem a populáris kultúrában is. Miloš Forman 1984-ben bemutatott Oscar-díjas filmje, az Amadeus évtizedek óta mozgatja meg a közönséget. A film szoros kapcsolatot mutat be Mozart zsenije és Salieri féltékenysége között, bár gyakran kritizálják történelmi pontatlanságai miatt. A BBC szerint azonban a kritikusok ezzel a hozzáállással könnyen elmulaszthatják a lényegét annak, amit a film közvetít: a zsenialitásnak és a tehetségnek a határtalanságát. Mozart zenéje túlmutatott saját korán, és még ma is élő, dinamikus hatással van a világ zenei életére.

A zene mellett Bécs városában egy másik különleges lehetőség is várja a Mozart-rajongókat: a Mythos Mozart multimédiás kiállítás. Ez az interaktív élmény lehetővé teszi a látogatók számára, hogy Mozart világában merüljenek el, abban az épületben, ahol a zeneszerző élete utolsó évét töltötte. A kiállítás nemcsak a zenéjén, hanem az életén és művészetén keresztül mutatja be Mozart egyedülálló zsenijét.

Mozart és a rejtett dimenziók világa

Mozart művei olyan időtlen zeneművek, amelyek ma is élvezhetők, függetlenül attól, hogy valaki mélyen beleássa magát a zenetörténetbe vagy csak élvezi a dallamok szépségét. Pravica elmélete új perspektívába helyezi Mozart alkotói zsenijét: az univerzum természetfeletti erőkkel való kapcsolatát feltételezi. A professzor úgy véli, ez nem csak egy érdekes spekuláció, hanem alapvetően új megértést nyújt az emberi tudat és kreativitás működéséhez.