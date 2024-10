A rapper bántalmazási ügyét exe, Cassie Ventura robbantotta ki. Azóta többen is feljelentették P. Diddyt, Adria Sheri English táncosnő a mocskos buliiról számolt be, és nemrég egy nő azzal állt elő, hogy a zenész bedrogozta, megerőszakolta és teherbe ejtette. A zenész tagadja a vádakat, édesanyja pedig kijelentette, hogy fia nem az a szörnyeteg, akinek most beállítják.