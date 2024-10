Eladósorba került Viktória királynő nyaralója - Fotókon a Toszkánában található festői palota

A csodás birtok úszómedencével és teniszpályával rendelkezik, emellett 23 hálószoba és 19 fürdőszoba található az épületben. A MailOnline által közzétett fotókon a villa inkább egy palotának tűnik, elegáns fehér külsővel és buja fákkal, amelyek biztosítják a privát szférát. Viktória királynő 1888-ban egy hónapot töltött az olasz villában, majd 1893-ban és 1894-ben is visszatért. Az épület a 14. századból származik, és eredetileg a Fini család tulajdona volt.

Viktória királynő és férje, Albert herceg

Forrás: Victoria And Albert

Eladósorba került Viktória királynő toszkán nyaralója

A brit uralkodó az akkori tulajdonos, Crawford gróf meghívására tartózkodott itt. Információk szerint Viktória királynő saját ízléséhez igazította a történelmi otthont, hozzáadott egy íróasztalt, és fürdőt is beépíttetett, mielőtt megérkezett volna. A New York Times szerint a királynő férje, Albert herceg portréit is kitetette a falakra. A hírek szerint Viktória királynő megszerette az olasz villát, mivel emlékeztette őt kedvenc otthonára, az Osborne House-ra. Ez az épület, amelyet Albert herceggel közösen birtokoltak, a mai napig látogatható a Wight-szigeten. Albert herceg az olasz reneszánsz paloták stílusában tervezte az épületet, miután a helyén álló kisebb házat lebontották. Az Osborne House Viktória királynő számára különösen kedves volt, hiszen itt hunyt el 1901-ben, 81 éves korában.

A festői toszkán birtok 50 millió euróért, több mint 19 milliárd forintért keresi új tulajdonosát.

Európa nagyanyja

Viktória királynő nem volt sem szép, sem túl királynői megjelenésű. Ami a magasságát illeti, 150 centire nőtt, és mivel uralkodása alatt 10 gyereket szült, a testalkata sem előnyére változott a trónon töltött 63 év alatt. Annak ellenére, hogy közel egy tucat gyermeknek adott életet, a királynő nem szeretett várandós lenni, sőt, egyenes utált, a szoptatást gusztustalannak, az újszülötteket pedig kifejezetten csúnyának tartotta. Gyermekei, akiket a terhességhez való hozzáállása ellenére szeretett, Európa több uralkodóházában — német, orosz, görög, spanyol, svéd, norvég, belga és román — jelen voltak, ezért időskorában Viktória királynőt Európa nagyanyjaként emlegették.