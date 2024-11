Ezt a fűszernövényt sose add a kutyádnak, mert belehalhat

Egy kutya mindent megenne, aminek jó illata van, és gyakran meg is teszi, ha például a kertben talál valami finomságot, viszont van egy elég gyakran előforduló fűszernövény, amitől jobb, ha távol tartod. Szakértő szerint a fűszernövény ugyanúgy, ahogy nekünk jót tesz, a kutya szervezete számára is egészséges. A legtöbb fűszernövénnyel a kutyus séták, kerti játék és állateledel során hozzá is jut, ám van egy, amit érdemes kerülni, mert több bajt okoz, mint gondolnád.

Ennek a fűszernövénynek a közelébe se engedd a kutyád!

Ettől a fűszernövénytől tartsd távol a kutyusod

Cam Wimble tanúsított kutyatáplálkozási szakértő szerint a metélőhagyma a kutya számára mérgező lehet. A szakértő rendszeresen oszt meg videókat Instagramon és Tiktokon, amelyek a kutyák táplálkozási szokásaira vonatkoznak, így kis kedvenced egészséges lehet, ám ezúttal arra hívta fel a figyelmet, hogy amíg a legtöbb gyógynövény és fűszernövény veszélytelen a kutya számára, addig a metélőhagymával nem ez a helyzet.

Mi a baj a metélőhagymával?

„Nagyjából mindet adhatsz a kutyádnak, egy kivételével” - jegyezte meg a szakértő egy Tiktok videóban, amiben éppen egy bevásárlóközpont fűszernövény pultja előtt áll. „A fűszernövények olyanok, mint a szuper élelmiszerek, a természet gyógyszerei. És ha kis mennyiségű rozmaringot, kakukkfüvet és zsályát etetsz a kutyáddal, az természetes gyulladáscsökkentőként és természetes féregtelenítőként is működhet, így minimálisra csökkentheted a vegyszeres megoldás használatát.”

Amit viszont kiemelt, az nem más, mint a metélőhagyma. „Szuper egészségesek, mindegyik jót tesz, de a metélőhagyma nem. Kerüljük.” De miért? „Egy kénalapú vegyületet tartalmaz, amelyet a kutyák nem tudnak megemészteni. Vérszegénységet okozhat nekik.” - magyarázza Cam.

Mire figyelj?

A metélőhagyma nyers és már feldolgozott változatában is mérgező a kutya számára, mert szerves szulfidokat tartalmaz, amelyek természetes mérgek, ugyanis ezek védik meg a növényt a növényevő rovaroktól és kártevőktől. Amikor a kutya szervezetébe metélőhagyma kerül, akkor ezekre a tünetekre lehetsz figyelmes:

Hányinger és hányás

A száj irritációja és túlzott nyáladzás

Letargia

Hasmenés

Mozgásképtelenség

Gyengeség

Szapora szívverés

Szokatlanul magas légzésszám

Fehér vagy nagyon világos íny

Ájulás

Ha a kutyusodon a fenti tünetek bármelyikét észreveszed és gyanítod, hogy a metélőhagyma áll a háttérben, akkor azonnal fordulj állatorvoshoz és számolj be neki mindenről, amit a kutyád az elmúlt órákban és napokban fogyasztott, így a megfelelő kezelést kaphatja és megmentheted az életét.