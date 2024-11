Egy ágyban a kiskedvenccel – Jó ez neked, neki és a kapcsolatodnak?

Bár a közös alvásnak rengeteg előnye van, érdemes több szempontból is megvizsgálni, hogy ez valóban mindenkinek jót tesz-e – neked, a cicának, és akár a leendő párodnak is. Hiszen egy doromboló macska vagy egy szuszogó kutyus kifejezetten nyugtatóan hathat rád, növelheti az összetartozás érzését, és a kisállatnak is biztonságot nyújthat. De mi történik akkor, ha a jövőbeli párod nem akar egy ágyban aludni a kiskedvenceddel? Mi van, ha őt zavarja az állandó mozgás, a szőr, vagy egyszerűen úgy érzi, hogy ez a helyzet csökkenti a kettőtök közötti intimitást?

Kiskedvenccel aludni? Ezt eredményezi

Ilyen helyzetekben az is előfordulhat, hogy választás elé kerülsz, a kis kedvenc vagy a kapcsolat? Ez nem mindig könnyű döntés, hiszen egy hosszú évek óta melletted alvó cicát vagy kutyust hirtelen kizárni a hálószobából komoly stresszt okozhat mindkettőtöknek.

Kiskedvenc – Miért akarunk egy ágyban aludni?

Képzeld el a következőt: egy hosszú, fárasztó nap után végre lefekszel és a kiskutyád odakuporodik a lábad mellé, vagy a cicád dorombolva simul hozzád. Azonnal nyugalmat árasztanak, csökkentik a stresszt és biztonságérzetet adnak. Az állatok közelsége sok gazdi számára valódi érzelmi támogatást jelent, hiszen a simogatásuk és jelenlétük növeli a szervezetünk oxitocin szintjét, ami segít ellazulni és boldogabbnak érezni magad.

De van ennek hátulütője is. Szőrös családtagjaink közelsége megnyugtat ugyan, de sok cica imád éjszaka játszani, levadászni a lábujjadat, vagy éppen csak rohangálni. Ne feledjük, ők alapvetően éjszaka vadásznának. Persze az is lehet, hogy a te szőrpamacsaid lámpaoltás után veled együtt szunyókálnak reggelig. Mert ilyen is van. A macskákhoz hasonlóan a kutyák is hajlamosak elfoglalni az egész ágyat, vagy legalábbis a takaró közepén összegömbölyödni, hogy te a matrac szélén szinte vigyázzállásban aludj.

Cesar Millan, a híres kutyasuttogó, gyakran foglalkozik a gazdik és a kutyáik közötti viszony dinamikájával. Szerinte a kutyákkal való együtt alvás egyértelműen pozitív hatással lehet a kötődésre, de egyensúlyban kell lennie a gazdi tekintélyével. Ha a kutya úgy érzi, hogy a gazdi mellett vagy a fejénél fekhet az ágyban, az azt jelezheti számára, hogy ő a főnök, ami dominanciaproblémákhoz vezethet. Millan tanácsa szerint a legjobb, ha a kutya csak az ágy szélén vagy a lábaknál fekhet, így megmarad a határ, és a gazdi tekintélye nem csorbul.

Mit mond Jackson Galaxy, a macskasuttogó?

A macskák esetében Jackson Galaxy más szemszögből vizsgálja a közös alvást. Szerinte, ha egy macska a gazdi ágyában alszik, az nemcsak a bizalom jele, hanem a területi biztonságé is. Ha a macska jól érzi magát az ágyban, az azt jelenti, hogy otthon érzi magát, és elkötelezett a gazdi felé. Azonban Galaxy szerint fontos, hogy a macskának legyenek saját terei is a lakásban, ahol ő diktálja a feltételeket. Így, ha szükséges, könnyebb lesz különválasztani az alvóhelyeket, ha új partner érkezik az életetekbe.