A John Lewis ünnepi reklámján kiakadtak a vásárlók

A John Lewis karácsonyi reklámját széles körben az év legnagyobb reklámeseményének tartják, ami egyértelműen jelzi, hogy elérkezett az ünnepi készülődés ideje. John Lewis ikonikus ünnepi reklámjait évről évre izgatottan várja a közönség, és nem ok nélkül. A kétperces karácsonyi reklámot, amelyet a Saatchi & Saatchi készített, és The Gifting Hour (Az ajándékozás órája) címet viseli, egy Sally nevű nő utolsó pillanatos küldetését követi nyomon: a cél megtalálni a tökéletes ajándékot a testvérének. A vásárlók egy része azonban nem sokkal a reklám premierje után erős kritikákkal illette az idei reklámot.

Forrás: Getty Images/Bloomberg

A John Lewis The Gifting Hour reklám története

A reklám kezdete egy karácsonyi film hangulatát idézi, de Sally hamar egy fantáziavilágba kerül, ahol gyermekkori emlékein keresztül utazva próbál nyomokat találni, amelyek segítenek neki megtalálni a tökéletes ajándékot. A jelenetek azt a gondolatfolyamatot ábrázolják, ami az ember fejében végigfut, amikor ajándékot keres karácsonyra. Miután Sally megtalálja az ajándékot, amely már készen van és be van csomagolva, visszatér a valóságba.

A reklám végén a következő üzenet olvasható: „Mi a titka a tökéletes ajándék megtalálásának? Tudni kell, hol keresd.”

John Lewis szándékosan nem árulta el, mi is az ajándék, mivel a cél az volt, hogy a reklám az ajándékozás érzelmi oldaláról szóljon.

Ez az első alkalom 17 év után, hogy John Lewis 34 üzlete közül egy is szerepel az ünnepi reklámban. A kisfilm a John Lewis zászlóshajóüzletében, az Oxford Streeten készült egy éjszakai forgatáson októberben. A zenék idén is kicsit mások, mivel a John Lewis híres arról, hogy ismert dalok feldolgozásait használja a reklámjaiban, idén pedig a The Verve: Sonnet című dalát választották. Charlotte Lock, a John Lewis ügyféligazgatója elmondta: „A reklámunk a gondoskodó ajándékozót állítja a középpontba, és ünnepli az ‘ajándékozás óráját’, azt a pillanatot, amikor egy kicsit mélyebbre ásunk a szívünkben és az üzleteinkben, hogy valami igazán különlegeset és jelentőségteljeset találjunk azoknak, akiket szeretünk. Az üzleteink a márkánk szíve, és vásárlóink imádják a karácsonyi vásárlás szertartását nálunk – ezért először szeretnénk kiemelt szerepet adni az üzletnek a reklámunkban.”