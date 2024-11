A karácsony sokaknál az öröm és a kényeztetés szinonimája, de ettől még nem törvényszerű, hogy a súlytöbbletet az ünnep elkerülhetetlen részeként fogadjuk el. Bár az ünnepi időszakban mindannyian hajlamosak vagyunk túlzásba vinni a lakmározást, nem kell, hogy ez zsírpárnák formájában jelenjen meg a testünkön. Ha már most azon aggódsz, hogy még több pluszkilóval leszel nehezebb januárban, egy fitneszedző megnyugtat: két egyszerű trükkel karácsonyig még bőven megszabadulhatsz jó pár kilótól.

Van egy kis súyfelesleged? Ne aggódj, két egyszerű trükkel karácsonyig el is tűntetheted

Néha a legegyszerűbb trükkök hozzák a legjobb eredményeket

A TikTok fitneszguruja, Tyson Aaron azt állítja, hogy bárki le tud adni 5-10 kg közötti súlyt még karácsony előtt néhány egyszerű változtatással. Mi titok?

A napi lépésszám és a magas fehérjetartalmú ételek melletti elköteleződés.

A testmozgásszakértő biztos benne, hogy ez a két apró módosítás a napi életmódodon elegendő a karcsúsodáshoz. Egy nemrég készült TikTok-videóban magyarázta el: „Ha 5-10 kilót szeretnél fogyni mostantól karácsonyig, akkor ez minden, amit meg kell tenned és be kell tartanod. Tegyél meg minimum 8000 lépést minden egyes nap, de ideális esetben 10 000 fölé is mehetsz. Tehát azokon a napokon, amikor van időd, gyalogolj többet. De azokon a napokon, amikor elfoglalt vagy is törekedj a 8000 lépésre. Emellett minden egyes nap háromszor étkezz. Az első étkezésed fehérjeturmix legyen bármilyen gyümölccsel keverve”.

Tyson hangsúlyozta a másik két étkezés élvezetének fontosságát, de van egy bökkenő: minden étkezésnek legalább 35 gramm fehérjét kell tartalmaznia, ideális esetben több mint 50 grammot. Magabiztosan kijelentette, hogy ha ezt a két egyszerű lépést következetesen követjük, a testsúlynak csökkennie kell.

A fitneszguru szerint karácsonyra a módszerével anélkül lehetsz karcsúbb és fittebb, hogy extrém módszerekhez folyamodnál. Tyson egy kommentelő kérdésére válaszolva azt is elmondta, hogy ha a fehérjebevitel prioritást élvez, akkor nem kell túlzottan aggódni a többi tápanyag, például a szénhidrátbevitel miatt.