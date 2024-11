Elképesztő! A klímaváltozás miatt néhány év múlva kedvenc élelmiszerünk eltűnhet a polcokról

A globális felmelegedés következtében a bolygónk átlaghőmérséklete évről-évre fokozatosan emelkedik. A klímaváltozásnak számos negatív ökológiai következménye van: folyamatosan csökken az élővilág sokszínűsége, emelkedik a tengerszint és jelentősen romlik a mezőgazdasági területek használhatósága is. A tudósok szerint ez hatással lesz arra is, hogy bizonyos élelmiszerek pár éven belül eltűnnek a boltok polcairól – vagy olyan magas áron lesznek elérhetőek, hogy átkerülnek a luxuscikkek közé. Az éghajlatváltozás következtében kialakuló szélsőséges időjárás tönkreteheti azokat a területeket, amelyek bizonyos alapvető élelmiszerek termesztéséhez szükséges körülményekkel rendelkeznek.

A tudósok szerint a klímaváltozás hatására bizonyos élelmiszerek pár éven belül eltűnnek a boltok polcairól

Forrás: Shutterstock

Ezek az élelmiszerek vannak veszélyben a klímaváltozás miatt

1. Kávé

Az időjárási viszonyok nagyban befolyásolják a kávétermesztést

Forrás: Shutterstock

A világ egyik legnépszerűbb és sokak számára nélkülözhetetlen mindennapi itala a tudósok szerint komoly veszélyben van a klímaváltozás miatt. Az időjárási viszonyok nagyban befolyásolják a kávétermesztést, ugyanis a magas hőmérséklet és a kiszámíthatatlan csapadékmennyiség rendkívül rossz hatással van a kávécserjékre. Kolumbia és Brazília a kávétermesztés legmeghatározóbb országai közé tartoznak – ezeken a területeken egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási viszontagságok és az aszályok, amelyek jelentős mértékben rontják a termés minőségét. Latin-Amerikában a kávénövényeket egy „levélrozsda” nevű, pusztító hatású gomba támadta meg, amely vasszínű spórákkal borítja be a leveleket, így leállítja a kávécserjékben zajló fotoszintézist.

A levélrozsda 2012 és 2017 között több mint 2,5 milliárd eurós kárt és elmaradt hasznot okozott, és hatására közel 2 millió gazda kényszerült arra, hogy végleg elhagyja a földjét. Afrikában is hasonlóan elkeserítő a helyzet: az előrejelzések szerint 2080-ra 65%-kal csökkenhet a kávé termesztésére alkalmas területek száma.

2. Banán

A globális felmelegedés következtében több település is alkalmatlanná válhat a banán termesztésére

Forrás: Shutterstock

A világ egyik legnépszerűbb gyümölcse, a kálium kiváló forrása szintén veszélyben van a tudósok szerint. A banán trópusi környezetben fejlődik, a globális felmelegedés következtében azonban több település is teljesen alkalmatlanná válhat a banán termesztésére. Ennek az is az oka, hogy ezeken a területeken a termesztőknek jelentős vízhiányokkal kell számolniuk, ami szintén negatívan hat a banántermesztésre. A vízhiány és az emelkedő hőmérséklet miatt egyre jobban terjed egy különösen veszélyes gombafertőzés is – a Tropical Race 4 nevű kór – amely a banánok kiszáradás miatti pusztulását okozza.

A kutatók igyekeznek mindent megtenni, hogy kifejlesszék a legellenállóbb banánfajtákat, de egyelőre kiszámíthatatlan, hogy milyen eredmények várhatók. Sajnos elképzelhető, hogy a banán hamarosan eltűnik a boltok polcairól.

3. Csokoládé