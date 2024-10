Senki nem hiszi el, mit művel nyereményével a lottónyertes: „Miért tennéd ezt?"

Chris Dell, egy angliai raktározási vállalkozás tulajdonosa, nem mindennapi nyereményt aratott egy lottósorsoláson: 47 millió forintnak megfelelő összeget vihetett haza. Azonban ahelyett, hogy saját magára fordította volna az egészet, úgy döntött, hogy csapatának tagjait is meglepi egy-egy 467 ezer forintos bónusszal, hogy együtt ünnepelhessenek. Szokatlan, de csodálatra méltó gesztusáról így mesélt: „A csapatom segítette a céget növekedni, így ha a cég jól jár, mindannyiunknak jól kell járnia.”

Forrás: Shutterstock

A lottónyertes szétosztogatja nyereményét: „Nem hiszem, hogy kapzsi lennék"

Amikor Chris megtudta, hogy 47 millió forintnak megfelelő összeget nyert, az örömtől könnyekben tört ki, de számára a boldogság megosztásánál nem volt fontosabb: „Mindig azt gondoltam, ha szerencsés vagyok, miért ne mosolyogtassak meg másokat is?” – mondta. Úgy érzi, a csapatával együtt érték el azokat az eredményeket, amelyek most lehetővé tették számára, hogy ilyen bőkezű ajándékkal lepje meg őket. „Ha gondoskodsz a csapatról, a csapat is gondoskodik rólad” – vallja, ezzel is hangsúlyozva, mennyire fontos számára a kollektív siker. Chris számára ez nemcsak anyagi támogatás, hanem egy gesztus, amellyel köszönetet mond mindazért, amit együtt elértek, és megmutatja, mennyire értékeli az együttműködés erejét.

Chris így nyilatkozott: „Tíz emberünk van a csapatban, és ebből 10 000 fontot kapnak (4,67 millió forint - a szerk). Fejenként 1000 fontot (467 000 forint - a szerk.). Az emberek azt kérdeznék, 'Miért tennéd ezt?' Azért, mert mi egy csapat vagyunk. A csapatunk segít az üzlet fejlődésében, és szeretném azt hinni, hogy ha te vigyázol a cégre, akkor a cég is vigyáz rád."

Hozzátette: „Nem hiszem, hogy kapzsi lennék – ha szerencsém van, mindig úgy érzem, másnak is örömet kell szerezni. Terjesszük a szeretetet, terjesszük a boldogságot. Ne legyünk kapzsik, osszuk meg másokkal is.” Chris arra is kitért, hogy a nyeremény segíteni fog helyi jótékonysági szervezeteket: „Csodálatos érzés, hogy a helyi jótékonysági szervezetek is részesülnek ebből. Egy ilyen összeg rengeteget jelenthet sok szervezetnek.”