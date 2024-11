Michael Schumacher fia megható részleteket árult el apjával való kapcsolatáról

Mick Schumacher az Inside Mercedes F1 című könyvben őszintén vallott gyerekkoráról és édesapjával való kapcsolatáról. Elmondta, hogy gyerekként mindent úgy csinált, ahogy világhírű édesapja, és felfedte, hogy a Forma-1-es legenda édesapjától, Michael Schumachertől kapott tanácsokat a mai napig követi.

Mick Schumacher, Michael Schumacher fia mai napig alkalmazza a versenyzésben édesapja tanácsait.

Forrás: Getty Images/Kym Illman

Michael Schumacher fia versenyezni szeretett a legjobban

Az Inside Mercedes F1 új könyvben több, a Mercedes-csapathoz köthető pilóta és munkatárs nyilatkozata is olvasható. Mick Schumacher is őszintén megnyílt Matt Whymannak, a könyv szerzőjének, a beszélgetésben pedig Michael Shmumacher Mick életére gyakorolt hatását is megemlíti. „Őrült gyerek voltam – mindent, amit az apám csinált, én is csináltam” – mondta Whymannek.

„Háromévesen kezdtem gokartozni. Hatévesen merültem először. Tízéves voltam, amikor először ejtőernyőztem. Apám mindig nagyon nyitott volt arra, hogy kipróbáljam, amit csak akarok, és a versenyzés volt az, amit a legjobban szerettem csinálni.”

„Nagyon támogató volt és sok móka volt vele, de kihívások elé is állított...Amikor apám úgy érezte, hogy nem veszem komolyan, mindig azt mondta: 'Mick, inkább elmennél focizni a barátaiddal? Ha igen, akkor nincs szükségünk erre az egészre.' Én pedig ragaszkodtam hozzá, hogy versenyezni akarok, mire ő azt mondta: 'Rendben, akkor csináljuk rendesen.' Így elkezdtünk több európai gokartversenyt is, és egyre jobban ment.”

Nagy előnyt jelentett Mick számára, miközben lépkedett előre a fiatal versenyzők közöt, hogy az egyik legnagyobb pilóta részt vett a fejlesztésében. Azonban minden megváltozott, amikor megtörtént a baleset – bár apja ott van mellette, azóta nem tudta kihasználni a tapasztalatait és bölcsességét.

„Aztán apám balesetet szenvedett” – folytatta Mick. „Én pedig a következő évben elkezdtem versenyezni a Forma-sorozatokban, és onnantól kezdve mindent egyedül kellett csinálnom. De biztosan sok technikai dolgot tanultam tőle, amit még ma is alkalmazok, és a tanácsait is hasznosítom. Mindig is nagyon kitartó voltam. Bármikor megsérültem, azonnal talpra álltam, és ma is így vagyok ezzel” – mondta Mick.