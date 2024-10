Michael Schumacher barátja szívszorító szavakkal írta le a pilóta állapotát az esüvő után

Michael Schumacher a hírek szerint jelen volt, hogy lássa, amint lánya összeköti az életét férjével, Ian Bethkével. 2013-as súlyos balesete óta ezen az eseményen jelent meg először a nyilvánosság előtt. Az egykori pilótát az elmúlt hosszú évek alatt csak a szűk családja és a közeli barátai látogathatták, és kevés információt osztottak meg az állapotáról.

Michael Schumacher állapota reménytelen egy közeli barátja szerint.

Forrás: AFP

Michael Schumacher egészségi állapota továbbra is szigorúan őrzött titok

Azonban egyik legközelebbi barátja úgy gondolja, hogy Schumacher már soha nem fog teljesen felépülni. Michael Schumacher barátja kétségeit fejezte ki a Forma-1 legendájának teljes felépülésével kapcsolatban, miután a sportág ikonja súlyos sérüléseket szenvedett síelés közben a francia Alpokban. A pilóta egészségi állapota azóta is teljes titokban maradt, családja rendkívüli módon védi a magánéletét. Most azonban egy meglepő fordulat következett be: Schumacher hosszú idő után először jelent meg a nyilvánosság előtt, hiszen állítólag részt vett lánya, Gina-Maria esküvőjén, amelyet a mallorcai villájukban tartottak. Információk szerint a versenyző a vendégek érkezése előtt jelent meg, akiknek le kellett tenniük a telefonjaikat, hogy biztosítsák, nem készüljenek róla képek.

A Forma-1 sztárja tanúja volt lánya fontos napjának, ami egy szikrányi reményt jelent hosszú távú egészségügyi küzdelme közepette. Ugyanakkor egy közeli barátja, aki jól ismeri Schumacher életét, nem remél csodát.

Roger Benoit, a Forma-1 újságíró, aki jól ismeri a Schumacher családot, tavaly azt mondta Michael állapotára, mondván, hogy „reménytelen eset.” Amikor friss információk után érdeklődtek tőle most a lapok, Benoit Mick Schumacher, Michael fiának szívszorító szavait idézte egy 2022-es interjúból: „Csak egy válasz létezik erre a kérdésre, és ez egyszerűen az, amit a fia Mick mondott: 'Bármit megadnék, hogy beszélgethessek apával.'”

2014-ben Schumacher volt versenytársa, Philippe Streiff elárulta, hogy Michael lebénult, és kerekesszéket használt, de ezt hivatalosan a családból senki sem erősítette meg.

Streiff, aki maga is kerekesszékkel közlekedik a saját balesete után, így nyilatkozott Michaelről: „Jobban van, de minden relatív. Nagyon nehéz. Nem tud beszélni. Hozzám hasonlóan ő is lebénult, kerekesszékben van. Memória- és beszédproblémái vannak."