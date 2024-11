Ez a piros ital segíthet csökkenteni a puffadást és a vérnyomást - állítja a szakértő

A puffadás sokunk számára ismerős jelenség. Legyen szó egy adott ételről, szénsavas italról vagy valamilyen egészségügyi problémáról, a puffadás kényelmetlen és bosszantó lehet. Ennek fényében egy szakértő egy egyszerű módszert ajánlott, amelyet saját maga is használ a puffadt has megszüntetésére.

A hibiszkusz tea seíthet a puffadás csökkentésében

Forrás: Shutterstock/New Africa

Ez az ital hatékony megoldás lehet puffadás ellen

Laura Parada táplálkozási szakértő szerint a hibiszkusz tea számos egészségügyi előnnyel bír – többek között a haspuffadás csökkentésével. „Miért eszünk így?” című könyvében Parada kifejti, hogy a hibiszkusz virágának számos gyógyhatása van. Ez magában foglalja a puffadás csökkentését is, mivel a hibiszkusz virág infúzióját számos helyen már gyulladáscsökkentőként használják. „Ez a gyógyhatású vörös virág hibiszkusz rózsaként vagy rosellaként is ismert. Eredetileg Afrikából származik, de ma már a világ sok részén termesztik és infúziók készítésére használják” – mondta Parada. Ezeket az infúziókat hidegen és melegen is fogyasztják, és sok kultúrában használják álmatlanság, szívproblémák és gyulladások ellen. „Emellett gyorsítják az anyagcserét és csökkentik a vérnyomást” – tette hozzá Parada.

A virágban található gyümölcssavak hashajtóként is működhetnek. Emellett emésztést segítő hatása is van, enyhíti a gyomorégést, a gyomorgörcsöket, a gyomorhurutot és a puffadást.

Parada hozzátette, hogy a hibiszkusz tea gyakran ajánlott a vérnyomás és a vércukorszint csökkentésére, a testzsír csökkentésére, valamint a vesefunkciók javítására is. Parada szerint ezek a gyógyító és vízhajtó tulajdonságok a „magas vastartalmának, C-vitamin-, ásványi anyag- és antioxidáns-tartalmának, például a polifenoloknak” köszönhetők.

A hibiszkusz gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal is rendelkezik, elsősorban a benne található polifenoloknak köszönhetően.

Ezek a növényi vegyületek olyan antioxidáns hatásúak, melyekkel a táplálkozási szakértők számos betegség megelőzését és az öregedés lassítását célozzák. Parada ajánlását a Holland & Barrett szakértői is támogatják, akik szintén kiemelik a hibiszkusz tea sokféle jótékony hatását.