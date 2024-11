A rozmaring olajat már az ókori görögök és rómaiak is használták a gyógyászatban. Rengeteg egészségügyi előnye ismert, szépségápolási célokra is kiválóan alkalmazható – és most azt is megtudhatod, hogy hogyan készítheted el házilag.

A rozmaringolajnak számos felhasználási módja ismert: belsőleg alkalmazva rendkívül pozitívan hat az emésztésre, illóolajként frissítő, relaxációs hangulatot teremthetünk otthonunkban, masszázsolajként segít ellazítani a fájó izmokat, de még a fürdővízhez is hozzáadhatunk 2-3 cseppet – azonnal érezni fogjuk nyugtató, relaxáló hatását. A rozmaringolaj támogatja a haj és a fejbőr egészségét

Forrás: Shutterstock A rozmaringolaj hatása az egészségünkre 1. Javítja a máj és az epehólyag működését, segít az emésztési problémák és a görcsök kezelésében, valamint anyagcsere-serkentő hatású. 2. Számos bőrproblémára alkalmazható – antibakteriális és gyulladáscsökkentő tulajdonságai miatt: hatásos lehet a pattanások, a ráncok, a pigmentfoltok ellen, és enyhíti az ekcéma tüneteit. 3. Elősegíti a sebek gyógyulását. 4. Illóolajként alkalmazva pozitív hatással van a keringésre és az idegrendszerre. 5. Masszázsolajként használva hatékonyan enyhíti az izomfájdalmakat. 6. Támogatja a haj és a fejbőr egészségét. A rozmaringolaj segít a hajhullás ellen – különösen hormonális eredetű hajhullás esetén

Forrás: Shutterstock A rozmaringolaj hajra és a fejbőrre gyakorolt pozitív hatásai serkenti a fejbőr vérkeringését, ami elősegíti a hajnövekedést

javítja a szőrtüszők vérellátását

segít a hajhullás ellen – különösen hormonális eredetű hajhullás esetén

megerősíti a hajszálakat, segít a töredezett hajvégek regenerálódásában és fényesebbé varázsolja a hajat

antibakteriális tulajdonságainak köszönhetően csillapítja a viszketést és segít a korpásodás ellen Ha 10-15 csepp rozmaringolajat adunk a samponunkhoz, vagy hajpakolást készítünk belőle, meglepő eredményeket érhetünk el a hajunk és a fejbőrünk egészségét illetően. A rozmaring olaj serkenti a fejbőr vérkeringését, elősegíti a sejtek megújulását és szabályozza a faggyútermelést

Forrás: Shutterstock A házi rozmaringolaj készítése rendkívül egyszerű Hozzávalók: kb. 3-4 szárított rozmaring ág

kb. 100 ml olívaolaj

egy kb. 200 ml-es edény, vagy befőttesüveg

egy sötét üvegpalack

szűrő A házi rozmaringolaj elkészítése lépésről lépésre 1. A házi rozmaring olaj elkészítéséhez először forraljuk fel a befőttesüveget és hagyjuk megszáradni. 2. Ezek után távolítsuk el a száraz rozmaringtűket az ágról, és tegyük bele az edénybe. 3. Öntsük a tetejére az olajat, amíg a rozmaring teljesen el nem fedi, majd zárjuk le az üveget.