Ha ezt a színt viseled, a szakértők szerint nyugodtabbá és kevésbé szorongóvá válhatsz

Michelle Lewis, színpszichológiai szakértő és a The Color Cure alapítója szerint különböző színek, szín árnyalatok hatással lehetnek a hangulatunkra. A sárga boldogabbá tehet, a rózsaszín kényelmet adhat. De melyik szín a legjobb választás a kiegyensúlyozottság eléréséhez?

Tanulmányok kimutatták, hogy a zöld szín csökkenti a vérnyomást és a pulzusszámot.

Forrás: Shutterstock/MaxFrost

Válaszd ezt a színt, ha egy kicsit több zen-re vágysz

„A zöld a pszichológiai alap szín, amely kiegyensúlyozza a másik három színt: a pirosat, a sárgát és a kéket” – mondta Michelle Lewis a Business Insidernek. „Ha túl stresszes vagy, megnyugtat. Ha lehangolt vagy, felemel” – tette hozzá. A zöld sokak egyik kedvenc színe, hiszen valóban nyugtató hatással bír. A viselése csak egy módja annak, hogy megéld a „dopamin öltözködést”, vagyis a hangulatjavító öltözködést.

„A zöld általában megnyugtató hatással bír, így viselése segíthet, hogy nyugodtabb és kevésbé szorongó legyél”

– mondta Ellen Albertson, pszichológus és Reiki mester a VeryWell-nek. Más kutatások is kimutatták, hogy a zöld csökkenti a stresszt.A zöld nyugtató hatása a környezetünkre is kiterjed: Egy 2017-es, 36 nő részvételével végzett tanulmány szerint a városban található zöld környezet meglátogatása alacsonyabb vérnyomással és alacsonyabb pulzusszámmal járt együtt. A zöld a természet, a termékenység, a gazdagság és az újjászületés színe is. De ha mindez nem lenne elég vonzó számodra, hogy beszerezz néhány zöld ruhát, jó hír, hogy a zöld színhez hasonlóan a kék is nyugtató hatással bír.