Meghalt a legendás színész, a Kampókéz főszerepője

Tony Todd képviselője megerősítette a színész halálát, az okát azonban nem közölték. A filmsztár 69 évesen november 6-án, szerdán halt meg kaliforniai Marina Del Rey-i otthonában.

Tony Todd 69 éves volt

Forrás: Getty Images

Legtöbben a Kampókézből ismerték Tony Todd színészt

69 éves korában meghalt Tony Todd amerikai színész. A filmrajongók leginkább az 1992-es a Kampókéz című horrorfilm - és annak folytatásai és remake-je - főszereplőjeként ismerték, de ezen kívül számos filmben és sorozatban láthattuk a Macgyvertől kezdve a Star Trek: Az új nemzedékig vagy a Végső állomásig. Virginia Madsen, aki Todd partnere volt az első kampókézben az Instagramon búcsúzik tőle.

„A nagyszerű színész, Tony Todd elhagyott minket, és most angyal lett. Ahogy az életben is az volt. Többet is tudnék mondani, de most nem megy. Szeretlek” - írta.