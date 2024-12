A minőségi alapanyagok titka: innen szerezd be karácsonyra a menühöz valót

A neves séfektől gyakran halljuk, hogy az isteni fogások titka a prémium alapanyagokban rejlik – könnyű nekik, hiszen rengetegen dolgoznak a kezeik alá és segítik őket, hogy a legjobb hozzávalókból dolgozhassanak.

Nem minden esetben a szupermarket a legjobb megoldás az alapanyagok beszerezésére.

Forrás: Shutterstock

Segítünk, hogy honnan szerezd be a karácsonyi vacsora alapanyagait

Tippjeinkkel nem csak a minőséget garantáljuk, de azt is, hogy jó pár forintot spórolhatsz.

Friss halat karácsonyra

Érdemes arra figyelni, hogy hazai halgazdaságból származzon a hal. Több gazdaság, többek között a Hortobágyi Halgazdaság is üzemeltet saját boltot, ahol friss halat, pontyot, kárászt, vagy keszeget is vehetünk. Az ár függ az értékesítési helytől, a feldolgozottság jellegétől és mértékétől is.

Egyenesen a termelőtől

Ha nincs tele a kamránk lekvárral, érdemes körbe kérdezni a szomszédoknál, hátha tudja valaki, kitől lehet jó áron beszerezni. Az interneten keresztül, számos termelő házhoz szállítással kínálja áruját. Ha mégis boltban vásárolnánk, próbáljunk meg 60 százalék gyümölcstartalmú lekvárokat beszerezni.

Többet kevesebbért

Ha nem áll a kertben egy öreg diófa, amelynek termését a zserbóba vagy a bejglibe tehetjük, vásároljunk online piactereken, közösségi csoportokban, közvetlenül a diótermesztőktől. Ha többen összeállunk, nagyobb mennyiség rendelésekor kedvezményt is kaphatunk.

Finomabb lesz a tészta

A vajat érdemes a helyi tejtermelőtől vásárolni, és megoldás lehet az is, ha a hozzávalókban előírt vaj negyed részét zsírral helyettesítjük, amitől még finomabb, porhanyósabb lesz a tészta.

Nézzük a kilós árat

Bár a tojás árstopos termék a boltokban, árai nagyon eltérőek a tartástól és a mérettől függően, ezért érdemes megnézni a kilós árat is. Ha gyakran járunk piacra, nézzük meg ott is, hogy mennyibe kerül, előfordulhat, hogy közvetlenül a termelőtől árstopon rögzített áron hozzájuthatunk szabad tartású tojásokhoz.

Saját márkás termékek előnyben

A drasztikusan emelkedő tojásárak miatt a 4-, 8-, és 10 tojásos tészták ára is megemelkedett. Számos hazai tésztagyártónál személyesen vagy webáruházon keresztül, sokszor a boltinál olcsóbban megvásárolhatjuk a köretnek valót. De ne feledjük, az üzletek saját márkás termékei vagy a tojásmentes tészták sem rosszabbak minőségben.

Befagyasztották az árát

A karácsonyi húsfogyasztást is gondoljuk át. Iktassunk be csirkemellből vagy sertéscombból készült ételeket, ezekre is vonatkozik az árstop. Fontos, hogy csak annyit vásároljunk, amennyit elfogyasztunk, így elkerülhetjük a pazarlást.

A nagyobb kiszerelés olcsóbb

A gesztenye feldolgozása hazánkban a Nyugat-Dunántúlra, Vas, Zala és Somogy tájaira koncentrálódik. Az üzemeknél jellemzően kilós kiszerelésben árulják, és jóval olcsóbban hozzájuthatunk a gesztenyés sütemények alapanyagához.

Minden cseppje arany

Ha szeretnénk igazi hamisítatlan mézet vásárolni, keressük a termelői zárjeggyel ellátott mézes üvegeket. Sütéshez-főzéshez az olcsóbb árfekvése miatt célszerű a vegyes virágmézeket vásárolni a fajtamézek helyett.