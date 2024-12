Csodás adventi kikapcsolódás: Garden of Lights Hupikék Törpikék kiállítás Budapesten

A Garden of Lights ebben a szezonban egy igazi, kultikus rajzfilm fényekkel teli, varázslatos világába invitálja a látogatókat Budapesten. A különleges fény és multimédia-kiállítás idei témája nem más, mint a Hupikék Törpikék – a Füvészkertben megelevenedik Aprajafalva és ahogyan a főcímdal szólt, itt lesz Nótata, Törpapa, Hami, Tréfi, Törpilla, Ügyi, Dulifuli, Okoska! Ugye, máris halljuk azt a bizonyos dalt? Az alkotók is hallottak már a gonoszról, a csúf, kopasz Hókuszpókról – így hát velünk lesz ő és a macskája, Sziamiaú is.

A mai felnőtteknek, ha csak meghallják ezt a dalt, vagy meglátnak egy kis kék alakot, azonnal gyerekek lesznek újra, akik a hétvégi reggeleken, míg a szüleik aludtak, az ágyból nézték a Hupikék Törpikéket. Ma már ők is szülők, csakhogy az ő gyerekeik nem ismerik ezt a fajta izgalmat, mert az online világban mindent készen és azonnal megkapnak, amitől egyrészt nem fejlődik a képzelőerejük, másrészt nem ismerik meg a várakozás csodáját – ahogyan közülük sokan a falusi életet sem!

A Garden of Lights Hupikék Törpikék multimédia és fénykiállítása a felnőtteknek jóleső nosztalgikus érzést ad, a gyerekeknek pedig megmutatja, milyen az, amikor a mese világa egyszer csak megelevenedik a valóságban és milyen az, amikor egy kis falu lakói összefognak annak érdekében, hogy együtt, közösen mindent megtermesszenek és biztosítják a helyiek megélhetését. A tárlat tehát amellett, hogy a káprázatos fényeknek, élethű figuráknak és különleges dallamoknak, hangeffekteknek köszönhetően lenyűgöző, oktatja is a gyerekeket a fenntartható világról.

Az élményhez – csak hogy a digitális életbe született gyerekeknek még könnyebb legyen kapcsolódni, - csatlakozik egy applikációs játék, a Gamification is. A kiállításon tett séta során a gyerekek és a szülők közösen játszhatnak, a mobilalkalmazásban az installációkhoz kapcsolódó kérdések mentén haladva juthatnak el a kijáratig, ahol sikeres kitöltés esetén ajándék várja őket. Így hát a Garden of Lights csodája nem csak a képzelőerőt és a kreativitást fejleszti, hanem motivációt és a családnak önfeledt, közös időtöltést is ad!