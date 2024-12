4 tipp, amire figyelj otthoni kabátmosás során

Kézi mosás esetén áztasd be a pehelykabátodat legfeljebb 60 percre a mosdókagylóban. Itt is használj pehelyspecifikus mosószert, majd öblítéskor finoman nyomkodd ki a felesleges vizet (ne csavard ki!), majd kövesd az alábbi szárítási lépéseket.

4. A pehelykabát szárítása

Soha ne csavard ki a téli pehelykabátot, még ha nehéz is. Ha szükséges, óvatosan rázd le róla a felesleges vizet, miközben megtartod a súlyát. Várd meg, amíg a kabát teljesen megszárad, mielőtt újra felvennéd vagy eltennéd. Ellenkező esetben a kabát is, te is vizesek és kellemetlen szagúak lesztek. Amikor a mosás befejeződött, óvatosan vedd ki a pehelykabátot — ne lepődj meg, nehéz lesz —, majd fektetve helyezd egy ruhaszárítóra. Az időjárástól függően körülbelül 24–48 órát vesz igénybe, amíg teljesen lecsepeg és megszárad. Szárítás közben időnként rázd fel, különösen a nedves pehelycsomók környékén. Amikor a kabát szinte teljesen megszáradt, tedd alacsony hőfokon a szárítógépbe, és rendszeresen ellenőrizd. A pehely kabát töltetét még jobban felpuhíthatod, ha bedobsz mellé 2–3 teniszlabdát. Ez segít fellazítani a pelyheket.

