Az első külön töltött karácsony a legnehezebb, hiszen nincs még kialakult rendszer arra, hogyan vészeljük át elvált szülőként az ünnepeket.

Elvált szülőként olykor magányos a karácsony.

Forrás: Shutterstock

Mit mond a szakértő hogyan kell, hogy kinézzen az elvált szülők karácsonya?

Nem tudunk megegyezni

Édua két éve vált el a férjétől, Lajostól, aki karácsony első napján síelni szeretne a gyerekeikkel és az új párjával. Édua viszont ennek egyáltalán nem örül...

– Lajos már december 25-én szeretné elvinni a gyerekeket Ausztriába. Én azonban nem akarom egyedül tölteni az egész ünnepet. Mit csinálnék otthon Zsani és Marci nélkül? Természetesen velük menne Lajos új párja, Ágnes is. Ha őszinte akarok lenni, valószínűleg ez utóbbi is fáj, mert nekem furcsa, hogy a volt férjem ilyen hamar lezárta magában a történteket. Bár úgy gondolom, akkor sem érezném magam jobban, ha nekem is lenne párom, hiszen a gyerekeket senki sem pótolhatja... Az az igazság, hogy össze vagyok zavarodva. Nem értem, miért kell épp karácsonykor menniük, hiszen az iskolai szünet a két ünnep között is tart.

Arról nem beszélve, hogy megint ő lesz a jó fej apuka, aki síelni viszi őket, ezzel szemben velem csak otthon ülnének. Már mondtam Lajosnak, de úgy tűnik, hajthatatlan, nem tudunk megegyezni.

Kicsit kirekesztve érzem magam a saját családomból. Félő, hogy a gyerekek isszák meg a levét ennek az egésznek. Nem akarom, hogy nekik se legyen szép a karácsonyuk, ezért ha mégis elmennek, igyekszem jó képet vágni a dologhoz.

Elfogadhatná végre a helyzetet

Lajos szeretné a gyerekekkel és Ágnessel tölteni az ünnepeket. Nem érti, Édua miért akadékoskodik.

–Úgy érzem, egy kicsit túlreagálja ezt a karácsony dolgot. Szeretném, ha a gyerekeknek nemcsak a szokásos dolgok jutnának eszükbe az ünnepről, hanem valami élményt is kapnának. Arra gondoltam, hogy egy ausztriai síelés jó ötlet lehet. Persze, tudom, az is zavarja az exemet, hogy Ági ott lesz. Arról viszont végképp nem tehetek, hogy neki még nincs párja. Értem én, hogy nem a legjobb egyedül tölteni az ünnepeket, de épp azért tettük az indulás időpontját december 25-ére, hogy szenteste még otthon legyen vele Zsani és Marci.

Unom már, hogy rosszul kell éreznem magam azért, mert én, vele ellentétben, boldog vagyok. Nem szívesen állítanám választás elé egyik gyereket sem, és azt sem akarom, hogy bármit érzékeljenek a köztünk lévő feszültségből.

A gyerekek jól kijönnek Ágnessel, úgyhogy Édua is elfogadhatná végre a helyzetet. Remélem, hogy megenyhül! Nem akarok a gyerekek nélkül elindulni, mert az az én ünnepemet tenné tönkre.