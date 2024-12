Karácsonyi móka: így foglald le a gyereket az ünnepek alatt!

Adunk 13 tippet arra, hogy mit csinálj a gyerkőcökkel, ha beüt a rossz idő és karácsonykor nem tud kimozdulni a család.

A karácsonyi játékok összehozhatják a családot

Forrás: Shutterstock

Tedd emlékezetesebbé a karácsonyt!

Éneklés másképpen

A karaoke mindig feldobja a karácsonyi bulikat, persze karácsonykor játszhatjuk egy kicsit másképp is. Állítsunk össze egy lejátszási listát a legnépszerűbb karácsonyi dalokból, és derítsük ki, hogy ki ismeri őket a legjobban. A játékmester találomra teszi be a zenéket, majd kedve szerint leállítja valahol. A pontot az szerzi meg, aki legelőször tudja tovább énekelni a számot.

Ünnepi activity

Ehhez a játékhoz nem szükséges megvennünk a társasjátékot, elkészíthetjük mi magunk is. Csináljunk három kupacot: egy rajzolóst, egy magyarázóst és egy mutogatóst, majd mindegyikhez írjunk szavakat vagy kifejezéseket. Akár karácsonyi filmekkel is játszhatjuk.

Rudolf, a rénszarvas

Az egyik legnépszerűbb amerikai játék a Rudolf, a rénszarvas. A lényege, hogy mindenki rajzoljon egy nagy kartonpapírra egy rénszarvast, de piros orr nélkül, ezt egy piros kartonból vágjuk ki. Majd kössük be a gyerekek szemét, pörgessük meg őket. A feladatuk, hogy megtalálják a rajzot és bekötött szemmel a megfelelő helyre helyezzék fel a piros orrot.

Izgalmas keresés

Kössük be valakinek a szemét, a többiek pedig szóródjanak szét a lakásban, utána nem szabad már mozogni! A bekötött szemű játékos feladata, hogy rátaláljon a többiekre és kitalálja, kicsoda ő. A többiek viszont megnehezíthetik a dolgát: érintésére „Ho-ho-ho”-val felelhetnek, de ezt tehetik elváltoztatott hangon. Ha kitalálja, akkor helyet cserélhetnek.

Horgászat kampónyalókával

A búcsúkból jól ismerjük a horgászos játékot, amit most könnyedén átalakíthatunk karácsonyi különkiadássá. Fogjunk pár szaloncukrot és tegyünk rájuk akasztót, majd rakjuk őket egy vödörbe. A kicsik feladata, hogy kihalásszák a nyalánkságot egy kampónyalóka segítségével.

Nincs hó, de hóember igen!

A téli időszakban a hóember készítés sem maradhat el, de mi lesz, ha nem esik idén a hó? Ezt előre nem tudhatjuk, de ha mégis így lesz, akkor is van megoldás. Szükségünk lesz WC-papírra, színes kartonokra és celluxra. A játék akkor a legviccesebb a gyerekek számára, ha az egyik szülő lesz annyira bevállalós, hogy eljátssza a hóembert.

Ki lesz a gyorsabb?

Nyomtassunk ki karácsonyi vagy családi fotókat, majd vágjuk ezeket darabokra. Osszuk ki őket a csapatok között, akiknek a feladata, hogy újra összerakják a fényképet. A játékot kedvünkre tudjuk nehezíteni attól függően, hogy mekkora darabokra vágjuk.

Az eltűnt ajándékok

A Jézuska meghozta az ajándékokat, azonban ezek eltűntek valahol a lakásban. A gyerekek feladata, hogy megtalálják az összeset. Ezt a játékot máshogy is lehet játszani: rejtsünk el kisebb-nagyobb karácsonyra jellemző tárgyakat: aki többet gyűjt össze, nyer.

A Jézuska segítői

Már az ajándékok előkészítésébe is bevonhatjuk a család legfiatalabb tagjait, ehhez pedig még olvasniuk sem kell tudni. Játsszuk el velük, hogy a Jézuska különleges feladattal bízta meg őket: a gyerekeknek az angyalka szerepét kell vállalniuk és segíteni kiosztani az ajándékokat. Minden vendég számára nevezzünk ki egy saját nyomdát vagy matricát, és ezt tegyük rá a becsomagolt dobozra. A fiataloknak meg kell jegyezniük, hogy melyik figura kihez tartozik, majd ez alapján kiosztani a csomagokat.

Figyelj és tanulj!

A memóriajátékot is ünnepibbé tudjuk varázsolni csupán néhány pillanat alatt. Egy tálcára pakoljunk ki különböző karácsonyhoz köthető tárgyakat, például: télapósapka, dió, narancs, szaloncukor, díszgömb, mézeskalács és hasonlók. Találjunk ki egy időt, amíg a fiatalok nézhetik, és megjegyezhetik a sorrendet. Ezután küldjük át őket egy másik szobába és keverjük össze a tárgyakat. Az nyer, aki a leggyorsabban és legpontosabban visszaállítja az eredeti sorrendet.

Az ünnepi kvíz

Egy jól összeállított kvízzel a szórakozás mellett még tanulhatunk is. Most persze a kérdések középpontjában a karácsony álljon. Többféleképpen is csinálhatjuk: vagy megadunk három lehetőséget, amiből a helyeset kell kiválasztani vagy pedig mindenki saját ötlet alapján válaszol. A kisebb gyermekekkel érdemes inkább a feleletválasztós mellett dönteni. Készíthetsz magadnak is kvízt, de az interneten is találsz bőven.

Legyünk mi a karácsonyfa

Válasszunk két csapatot, majd mindenki válasszon maguk közül egy valakit, aki a karácsonyfát testesíti meg. Ezután a többiek feladata lesz, hogy legkreatívabb módon feldíszítsék az emberi karácsonyfát. Nehezítésképpen azt is megszabhatjuk, hogy miből lehet díszeket kreálni: használhatunk rendes dekorációkat vagy a lakásból kell összegyűjteni az elemeket?

Esti lazítás

A karácsonyi filmeket is izgalmasabbá tehetjük egy kis játékkal. A film előtt találjunk ki közösen néhány tárgyat vagy szót, amit észre kell venni a mozizás során. Természetesen az győz, aki a legtöbb listán szereplő tételt ki tudja pipálni.