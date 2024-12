Tippek, hogy stresszmentes legyen a karácsony

Nem kellene, hogy a karácsony a folyamatos rohanásról és stresszről szóljon egészen addig, amíg szenteste hullafáradtan le nem omlunk a kanapéra.

Nem kell, hogy a stresszről szóljon a karácsony.

Forrás: Shutterstock

Mutatjuk, hogyan lehet stresszmentes az idei karácsony!

Természetes kedélyjavító

Ha tetszik, ha nem, a téli hónapokban a test több szénhidrátot igényel. Ha valami egészségesebbre vágysz, mint a csoki, vásárolj egy zacskó gesztenyét, és süsd meg otthon. Magas a C- és B-vitamin-, magnézium- és foszfortartalma, így jót tesz az izmoknak, az idegeknek – és nem utolsósorban az ember hangulatának is. Az illata pedig az ünnepi hangulatról is gondoskodik a lakásban.

Lazíts tornával! A hosszú karácsonyi bevásárlókörút után elnehezült a lábszárad? A tehermentesítésükhöz feküdj az ágyra, a jobb lábadat kinyújtva emeld fel a levegőbe, és körözz a lábfejeddel három-három alkalommal jobbra és balra. Utána végezd el ugyanezt a bal lábaddal is.

Egészség dióhéjban

A dió ásványi anyagok, hasznos zsírok és E-vitamin tökéletes kombinációja. Az adventi időszak tökéletes csemegéje nem csak a téli időjárástól kiszáradt bőrt ápolja, az agyad is jobban pörög majd tőle.

Egy kis labdajáték A sok stressztől az embernek szó szerint bemerevednek az izmai. Egy masszázs nagyon jól jön ilyenkor! A kéz reflexzónáinak átnyomkodására alkalmazz masszázslabdát. Kicsit összenyomva görgesd a két tenyered között. Mivel az itt található idegvégződések az egész testtel összeköttetésben állnak, az izmaid kellemesen ellazulnak tőle.

Ünnepi ráhangolódás

Az adventi forgatagban tulajdonképpen az ünnep lényege vész el. Nevezz meg három dolgot, ami a számodra fontos ebben az időszakban, és próbáld ezek mentén megélni ezt a pár napot! A süteményektől karácsony a karácsony? Akkor oszd be, hogy mikor melyik desszertet készíted el! Számos fajtát előre legyárthatsz, és dobozban puhíthatsz.

Inkább a családdal szeretsz időzni? Akkor legyen az a program, hogy közösen készítitek el a lakásdekorációt, vagy elmentek együtt sétálni. Utána aztán jöhet a forró tea!

Irkafirka

Néha mindenkivel előfordul, hogy besokall, és legszívesebben világgá futna teendők elől – de ez sajnos nem így megy. Persze, van megoldás: ragadj papírt, ceruzát, és kezdj el firkálgatni, rajzolj virágokat vagy bármit, amit szeretné. Ez a tevékenység egyrészt lefoglal, másrészt kikapcsolja az agyad, és úgy érezheted, egy kicsit kiszakadsz a valóságból.