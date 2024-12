6 betegség, amin segíthet az aromaterápia: így haszáld

Az illóolajok az aromaterápia segítségével befolyásolják az ember érzelmeit, hangulatát, gondolatait és persze fizikai állapotát.

Nem feltétlenül kell azonnal orvoshoz rohanni betegség esetén: az aromaterápia is segíthet!

Forrás: Shutterstock

Az aromaterápia kortól és nemtől függetlenül számos problémára megoldást jelenthet!

Lássuk, hogyan érdemes használni!

Az illóolajok használata több ezer éves múltra tekint vissza. Az ókori civilizációkban az aromás növények a gyógyításban és a vallási ceremóniák során is fontos szerepet töltöttek be. Európában a Római Birodalom hanyatlását követően a középkori szerzetesek és apácák gyógyítottak a gyógynövényekkel. A kolostori kertekben olyan aromás fajták virágoztak, mint a zsálya, a rozmaring, a menta vagy a levendula.

A XX. század elején René-Maurice Gattefossé vegyészmérnök a franciaországi Lyonban egy laboratóriumi kísérlet során súlyos égési sérülést szenvedett, és a sebgyógyításra levendulaolajat használt. Az égés okozta fájdalom azonnal csökkent, majd a seb szövődmények nélkül begyógyult. Gattefossé 1937-ben Aromathérapie címmel megjelent könyve óta nevezik az illóolajokkal való egészségmegőrzést és gyógyítást aromaterápiának.

Renato Cayola és Giovanni Gatti olasz orvosok 1920 és 1930 között vizsgálták az illóolajoknak az idegrendszerre, a vérnyomásra és a légzés ritmusára gyakorolt hatását. Megállapították, hogy az illóolajok erőteljesen hatnak az idegrendszerre, és alkalmazásukkal az olyan pszichés zavarok is kezelhetők, mint a szorongás vagy a depresszió. A kutatások azt is bizonyították, hogy ezek az anyagok szaglás útján képesek hatni az agy limbikus rendszerére, ily módon pedig az érzelmi állapotokra is.

Pierre Franchomme 1975-ben elsőként beszélt az illóolajok kémiai típusairól. Ez különösen fontos mérföldkő a modern kori aromaterápiában, hiszen ez tette lehetővé a szerek célzott alkalmazását. A XXI. században pedig új lendületet vett az aromaterápia, és éppúgy meghódította a tudományos világot, mint azokat, akik a természetes megoldások hívei.

A szakemberek véleménye szerint az ilyen szerekkel végzett terápia mentes a mellékhatásoktól, ám nem szabad elfeledkezni arról, hogy az aromaterápia repertoárjában jócskán akadnak olyan olajok, amelyeket nem vagy csak nagy elővigyázatossággal lehet alkalmazni, főleg gyermekeknél, várandósoknál vagy idős embereknél!

Ezeken a tüneteken segíthet az aromaterápia:

Köhögés

A nátha mellett a megfázás tipikus tüneteként gyakran a felső légutak is begyulladnak.

Olaj: 2,5 ml teafa, eukaliptusz és zsálya, valamint 5 ml borsmenta keveréke.

Inhalálás: A keverékkel naponta 5 × 5 percet inhalálj.

Bedörzsölés: Készíts masszázsolajat eukaliptusz- és valamilyen növényi olaj keverékéből. Keverj össze 1 rész eukaliptuszolajat 9 rész növényi olajjal (mandula-, szezám- vagy napraforgóolaj), majd dörzsöld be vele a mellkasodat és a hátadat. A kezelést napjában többször ismételd meg.