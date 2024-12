Mitől kap lángra a karácsonyfa? - Így előzd meg, hogy kigyulladjon az otthonod

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője elárulta, hogyan előzhetjük meg, hogy kigyulladjon a karácsonyfa és az otthonunk.

Vigyázzunk, hogy ne gyulladjon ki a karácsonyfa!

Forrás: Shutterstock

Az adventi koszorú és a karácsonyfa is kigyulladhat



Az adventi koszorún lévő gyertyák a legveszélyesebbek, mindig legyen alatta egy tűzálló alátét. Ellenkező esetben, amint csonkig égnhek, lángra kaphat a kiszáradt ünnepi dísz. Az sem mindegy, hová tesszük: ne legyen a közelében éghető anyag, hiszen a tűz könnyen átterjed az asztalon lévő tárgyakra, függönyre, ablakkeretre. Sose hagyjuk az égő gyertyákat őrizetlenül.

Mindig ellenőrizzük

Tilos használni a fényfüzért, ha a vezetéke vagy bármely egyéb része megtört, eldeformálódott, megolvadt, mert csak idő kérdése, mikor okoz tüzet. Éjszakára mindig húzzuk ki a konnektorból. Otthonunkban használhatjuk a kül- és beltéri fényfüzért, lakáson kívül viszont csak kültérit használjunk, így elkerülhetjük az áramütést.

Ne legyen útban

Az égősor vezetékeit sokan igyekeznek úgy elvezetni, hogy azok ne legyenek szem előtt. Gyakran bútorok alatt, szekrények mögött kapnak helyet. Úgy helyezzük el őket, hogy ne kerüljenek székek, asztalok lábai alá, mert sérülhetnek, kidörzsölődhetnek és máris kész a baj.

Veszélyes fényforrások

Ne tegyünk a karácsonyfára gyertyát és csillagszórót, mert a fűtött lakásban kiszáradt gyantás fenyő könnyen meggyulladhat. A tűz átterjed a fa melletti tárgyakra, és percek alatt lángba borul a szoba. Szerezzünk be egy 2 kg ABC porral oltó tűzoltó készüléket, ami az elektromos tűz esetén is jól jöhet. Ha ezzel nem rendelkezünk, az égősor áramtalanítása után vízzel is elolthatjuk az égő fenyőt.

Nem mindegy, hova tesszük

Fontos szabály, hogy a fenyőt mindig másfél méter távolságra tegyük a fűtéstől. Legyen távol a lámpáktól is, mert némelyik annyira felforrósodik, hogy meggyullad tőle a fa. A legjobb, ha semmi nincs a közelében.

Szikramentes búcsú

Kevesen gondolnák, de a legtöbb karácsonyfa vízkeresztkor gyullad ki. Sokan mielőtt megválnának a fenyőtől, még meggyújtják az utolsó rajta maradt csillagszórót. A fűtött otthonunkban annyira kiszárad a fa, hogy a legkisebb szikrától is meg tud gyulladni.