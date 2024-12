Liam Payne barátnője, Kate Cassidy fájdalmas döntést hozott

Az egész világot sokkolta a One Direction egykori sztárjának tragikus halála. A nyomozás még mindig folyik, most Liam Payne barátnője, Kate Cassidy is belement hogy segíti a nyomozást.

Bár a zenészt már eltemették, Liam Payne halálának körülményeit továbbra is vizsgálják. Az argentin rendőrség most az énekes utolsó barátnője, Kate Cassidy kihallgatásával próbál közelebb jutni a történtek megértéséhez. Liam Payne utolsó barátnője, Kate Cassidy is segíti a nyomozást

Forrás: Northfoto Liam Payne barátnője, Kate Cassidy nem gyanúsított A 25 éves influenszer két nappal Liam Payne halála előtt - az énekes könyörgése ellenére - visszatért Floridába. Akkor azt mondta, nem tud annyit egy helyben maradni -Liam a vízumát várta - de később arról is beszéltek, hogy elege lett párja függőségéből. Kate Cassidy most azonban beleegyezett, hogy tanúvallomást tegyen az argentin hatóságok előtt, hogy segítse a nyomozást. Kate nem gyanúsított, és a hatóságok abban bíznak, hogy segítséget nyújthat annak megértésében, hogy mi történt az énekes halála előtti napokban. Egy közeli forrás szerint Kate mindent megtesz, hogy a lehető leghatékonyabban együttműködjön a hatóságokkal, és reméli, hogy igazságot szolgáltatnak Liam Payne emlékének. A forrás hozzátette: „Kate minden lehetséges módon segíteni fog. Az, hogy Liam miként jutott droghoz, az egyik kulcsfontosságú kérdés a nyomozásban, és Kate abban reménykedik, hogy a felelősök megbűnhődnek” - nyilatkozta a bennfentes. A nyomozás jelenlegi fókuszában ugyanis most az áll, hogy az énekes milyen körülmények között juthatott kábítószerhez, és hogy volt-e bárki, aki közvetlenül hozzájárult a tragédiához. A novemberben nyilvánosságra hozott toxikológiai jelentés szerint Payne szervezetében kokain, alkohol és vényköteles antidepresszánsok nyomait mutatták ki. Folytatódik a nyomozás Az argentin rendőrség három másik személyt is meg kíván hallgatni az ügyben. Roger Nores, Liam közeli barátja, valamint Braian Nahuel Paiz és Ezequiel David Pereyra, akik a jelentések szerint kapcsolatban állhatnak az üggyel, egyelőre nem hajlandóak válaszolni a hatóságok kérdéseire. A szálloda egykori alkalmazottait és a biztonsági vezetőt is beidézték kihallgatásra.