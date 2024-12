Több millió lány és nő szenved a menstruációs szegénységtől, amely a nélkülözhetetlen higiéniai termékek és a megfelelő oktatás hiánya miatt alakul ki. A probléma nem csak anyagi természetű: sok kultúrában tabu övezi a menzeszt és a termékenységet, akadályozva ezzel a nyílt kommunikációt és az ismeretek átadását. Világszerte egyre több ország és civil szervezet próbál megoldást találni a menstruációs szegénység csökkentésére ingyenes termékekkel és edukációs programokkal.

Forrás: Shutterstock

Nemzetközi kezdeményezések az ingyenes hozzáférhetőségért

Világszerte több ország tett lépéseket, hogy ingyenesen hozzáférhetővé tegye a menstruációs termékeket, különös tekintettel az iskolákra. Legfőbb céljuk ezzel az, hogy csökkentsék a menstruáció miatti hiányzásokat és ezzel támogassák tanulmányaikban a fiatal lányokat. Skócia úttörőként 2020-ban ingyenesen elérhetővé tette a menstruációs termékeket minden nyilvános helyen, mint például a közösségi központok és ifjúsági klubok, míg Új-Zéland 2021 óta biztosít ingyenes higiéniai termékeket az iskolákban. Franciaország, Uganda, Botswana és Dél-Korea is csatlakozott az intézkedésekhez, különböző formában és különböző szintű támogatásokkal.

Az anyagi támogatások mellett sok ország, például Kenya és Dél-Afrika, eltörölte a menstruációs termékekre vonatkozó adókat, amelyeknek megvásárlása korábban jelentős anyagi terhet jelentett az alacsonyabb jövedelműek számára. Ezek a rendelkezések segítenek lebontani a menstruáció körüli társadalmi korlátokat, a könnyű hozzáférhetőség javítja a lányok és nők életminőségét és mentális egészségét is.

Tudásbeli hiányosságok és tabuk

A menstruációs szegénység részben a tudáshiány következménye, különösen olyan kultúrákban, ahol tabu övezi a havivérzést. Nigériában szégyenérzet kíséri ezt a természetes folyamatot, ez pedig korlátozza a lányok társas kapcsolatait és az iskolai jelenlétüket. Persze, itt is vannak törekvések: a nigériai Abuja Hub Pad&Pant projektje keretében nemcsak higiéniai termékeket biztosítottak, hanem tájékoztatást is nyújtottak a menstruációval kapcsolatban, például megmutatták az újra felhasználható betétek elkészítésének módját, ami hosszú távon segíthet az önellátásban, ráadásul fenntartható is.